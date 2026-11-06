«Фигура совершенно исключительная»
Анна Минакова — о новой выставке работ Джорджа Дэниелса
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С 12 по 15 ноября в Сингапуре на IAMWATCH 2026 пройдет выставка, которая заинтересует не только любителей и коллекционеров часов, но и самих часовщиков. К столетию со дня рождения Джорджа Дэниелса, одного из величайших мастеров часового дела XX века, в одном месте соберут 22 созданных им экземпляра. Выставку George Daniels 100: The Genesis of Artisanal Watchmaking организуют Phillips совместно с Bacs & Russo и The Hour Glass.
Дэниелс фигура совершенно исключительная. Часовщик-самоучка освоил 32 из 34 специальностей, нужных для изготовления механических часов вручную. За жизнь он собрал всего 23 экземпляра карманных часов и еще несколько наручных, и на каждые уходило более 2500 часов работы. И это в эпоху кварцевой революции, когда механическое часовое дело многим казалось обреченным. При этом Дэниелс развивал традиции: именно он изобрел коаксиальный спуск, который позже начала использовать Omega.
Особенно интересно, что впервые вместе покажут его знаменитые карманные часы Space Traveller I и Space Traveller II, созданные в 1982 году. Первые Дэниелс продал и вскоре об этом пожалел, а вторые сделал уже с усовершенствованным механизмом, добавив хронограф, способный измерять среднее солнечное и звездное время. Space Traveller II остались его личными часами до самой смерти в 2011 году.
Многие из самых выдающихся современных независимых мастеров, включая Франсуа-Поля Журна, признавали огромное влияние Дэниелса на свое творчество. Его ученик Роджер Смит сегодня сам считается одним из главных представителей независимого высокого часового искусства. Поэтому возможность увидеть сразу 22 работы Дэниелса, да еще и оба Space Traveller рядом, это событие действительно историческое.