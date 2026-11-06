Дэниелс фигура совершенно исключительная. Часовщик-самоучка освоил 32 из 34 специальностей, нужных для изготовления механических часов вручную. За жизнь он собрал всего 23 экземпляра карманных часов и еще несколько наручных, и на каждые уходило более 2500 часов работы. И это в эпоху кварцевой революции, когда механическое часовое дело многим казалось обреченным. При этом Дэниелс развивал традиции: именно он изобрел коаксиальный спуск, который позже начала использовать Omega.