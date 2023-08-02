«Гатчинская десятина» пойдет на столичные амбиции

Столица Ленинградской области — Гатчина — со следующего года получит дополнительное финансирование из регионального бюджета. По новой программе, которую губернатор области Александр Дрозденко назвал «Гатчинская десятина», 10% из бюджета целевых программ будет направлено на развитие Гатчины. По оценке правительства региона, чтобы придать городу столичный статус, в течение пяти лет необходимо потратить около 22 млрд рублей. К 2027 году правительство области планирует переехать в обновленную столицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный статус столицы Ленобласти Гатчина приобрела в апреле 2023 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Официальный статус столицы Ленобласти Гатчина приобрела в апреле 2023 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О планах выделить дополнительное финансирование Гатчине, столице региона, губернатор Александр Дрозденко рассказал во время пресс-конференции, посвященной 96-летию Ленобласти. Новую программу поддержки назвали «Гатчинская десятина». «Мы приняли решение, в рамках наших бюджетных ассигнований, не в ущерб остальным районам, выделять 10% Гатчине для развития. Например, 10% денег, которые предусмотрены на содержание и ремонт дорог, будут уходить городу. На 10% будем увеличивать финансирование программы "Формирование комфортной среды", и 10% будут целевым образом уходить Гатчине. То же самое с развитием системы ЖКХ и так далее»,— пояснил господин Дрозденко. По его словам, в том числе за счет этих средств в течение пяти-семи лет планируется придать Гатчине «столичность».

Доходы Ленобласти в 2023 году составят 171 млрд рублей, расходы — после корректировки — 199 млрд. В принятую парламентом версию бюджета включено 750 млн рублей на поддержку подшефной территории Енакиево в ДНР. В 2024 году доходы региона достигнут 174,9 млрд, расходы — 177,3 млрд. Прогнозируемый объем доходов в 2025 году составит 175,5 млрд рублей, расходов — 176 млрд. Дефицит областного бюджета в следующем году спрогнозирован на уровне 11,7 млрд рублей, в 2024-м — 2,4 млрд, в 2025-м — 0,6 млрд.

Господин Дрозденко рассказал, что Гатчина попросила на эти цели 35 млрд рублей. «Мы подсчитали, что нужно направить Гатчине 20–22 млрд для того, чтобы она внешне заиграла»,— сообщил губернатор. Переехать в новую столицу правительство планирует к 2026–2027 годам. Сейчас правительство области решает вопрос с Министерством обороны, чтобы здание Военно-морского архива напротив дворца, которое находится в запущенном состоянии, передали под размещение администрации области. Под крупные комитеты, например, комитет финансов или экономического развития, область просит передать Красные казармы, которые находятся при въезде в Гатчину. «Военно-морской архив в состоянии таком, что на нем уже деревья растут. Уже дважды штрафовали, причем по миллиону рублей, но движения нет. Сказали дать земельный участок — мы это сделали. Мы готовы за свой счет подвести все коммуникации туда. Куда переводить временно архив из Гатчины? Мне кажется, у Министерства обороны много зданий, даже в Ленобласти, куда можно его перевести»,— рассказал о сложностях господин Дрозденко.

Официальный статус столицы Гатчина приобрела в апреле 2023 года. Тогда губернатор подписал закон, вносящий изменения в Устав Ленинградской области в части наделения города Гатчины статусом столицы региона. До этого этим статусом наделялись разные города: в 2022 году — Сосновый Бор, в 2021 году — Всеволожск.

По мнению партнера экспертной группы Veta Александра Терентьева, ежегодное изменение столицы не позволяло городам-участникам полноценно воспользоваться адресными дотациями, так как городское благоустройство — процесс не одного и даже не двух лет. «Закрепление за Гатчиной постоянного статуса столицы Ленобласти и гарантированное выделение конкретных денежных адресных траншей при грамотном расходовании и планировании могут дать желаемый эффект,— комментирует эксперт.— Экономике региона это даст долгоиграющий мультипликационный эффект. Выделяемые деньги на реконструкцию городской и транспортной инфраструктуры и благоустройство оживят местный рынок: это будет сказываться на росте сегмента госзаказа и ответного предложения со стороны местных игроков». По его мнению, к моменту переезда правительства Гатчина может стать более комфортным городом, с развитой современной инфраструктурой, туристическими центрами притяжения и новой жилой застройкой. Кроме того, господин Терентьев предполагает, что смена статуса и развитие инфраструктуры привлекут девелоперов и новых инвесторов.

Надежда Ярмула