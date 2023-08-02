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«Гатчинская десятина» пойдет на столичные амбиции

Областной город получит 22 млрд рублей в течение пяти лет на развитие

Столица Ленинградской области — Гатчина — со следующего года получит дополнительное финансирование из регионального бюджета. По новой программе, которую губернатор области Александр Дрозденко назвал «Гатчинская десятина», 10% из бюджета целевых программ будет направлено на развитие Гатчины. По оценке правительства региона, чтобы придать городу столичный статус, в течение пяти лет необходимо потратить около 22 млрд рублей. К 2027 году правительство области планирует переехать в обновленную столицу.

Официальный статус столицы Ленобласти Гатчина приобрела в апреле 2023 года

Официальный статус столицы Ленобласти Гатчина приобрела в апреле 2023 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Официальный статус столицы Ленобласти Гатчина приобрела в апреле 2023 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О планах выделить дополнительное финансирование Гатчине, столице региона, губернатор Александр Дрозденко рассказал во время пресс-конференции, посвященной 96-летию Ленобласти. Новую программу поддержки назвали «Гатчинская десятина». «Мы приняли решение, в рамках наших бюджетных ассигнований, не в ущерб остальным районам, выделять 10% Гатчине для развития. Например, 10% денег, которые предусмотрены на содержание и ремонт дорог, будут уходить городу. На 10% будем увеличивать финансирование программы "Формирование комфортной среды", и 10% будут целевым образом уходить Гатчине. То же самое с развитием системы ЖКХ и так далее»,— пояснил господин Дрозденко. По его словам, в том числе за счет этих средств в течение пяти-семи лет планируется придать Гатчине «столичность».

Доходы Ленобласти в 2023 году составят 171 млрд рублей, расходы — после корректировки — 199 млрд. В принятую парламентом версию бюджета включено 750 млн рублей на поддержку подшефной территории Енакиево в ДНР. В 2024 году доходы региона достигнут 174,9 млрд, расходы — 177,3 млрд. Прогнозируемый объем доходов в 2025 году составит 175,5 млрд рублей, расходов — 176 млрд. Дефицит областного бюджета в следующем году спрогнозирован на уровне 11,7 млрд рублей, в 2024-м — 2,4 млрд, в 2025-м — 0,6 млрд.

Гатчина юридически обрела статус столицы

Господин Дрозденко рассказал, что Гатчина попросила на эти цели 35 млрд рублей. «Мы подсчитали, что нужно направить Гатчине 20–22 млрд для того, чтобы она внешне заиграла»,— сообщил губернатор. Переехать в новую столицу правительство планирует к 2026–2027 годам. Сейчас правительство области решает вопрос с Министерством обороны, чтобы здание Военно-морского архива напротив дворца, которое находится в запущенном состоянии, передали под размещение администрации области. Под крупные комитеты, например, комитет финансов или экономического развития, область просит передать Красные казармы, которые находятся при въезде в Гатчину. «Военно-морской архив в состоянии таком, что на нем уже деревья растут. Уже дважды штрафовали, причем по миллиону рублей, но движения нет. Сказали дать земельный участок — мы это сделали. Мы готовы за свой счет подвести все коммуникации туда. Куда переводить временно архив из Гатчины? Мне кажется, у Министерства обороны много зданий, даже в Ленобласти, куда можно его перевести»,— рассказал о сложностях господин Дрозденко.

Официальный статус столицы Гатчина приобрела в апреле 2023 года. Тогда губернатор подписал закон, вносящий изменения в Устав Ленинградской области в части наделения города Гатчины статусом столицы региона. До этого этим статусом наделялись разные города: в 2022 году — Сосновый Бор, в 2021 году — Всеволожск.

Переезд правительства в Гатчину может состояться в 2026–2027 году

По мнению партнера экспертной группы Veta Александра Терентьева, ежегодное изменение столицы не позволяло городам-участникам полноценно воспользоваться адресными дотациями, так как городское благоустройство — процесс не одного и даже не двух лет. «Закрепление за Гатчиной постоянного статуса столицы Ленобласти и гарантированное выделение конкретных денежных адресных траншей при грамотном расходовании и планировании могут дать желаемый эффект,— комментирует эксперт.— Экономике региона это даст долгоиграющий мультипликационный эффект. Выделяемые деньги на реконструкцию городской и транспортной инфраструктуры и благоустройство оживят местный рынок: это будет сказываться на росте сегмента госзаказа и ответного предложения со стороны местных игроков». По его мнению, к моменту переезда правительства Гатчина может стать более комфортным городом, с развитой современной инфраструктурой, туристическими центрами притяжения и новой жилой застройкой. Кроме того, господин Терентьев предполагает, что смена статуса и развитие инфраструктуры привлекут девелоперов и новых инвесторов.

Надежда Ярмула

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