«Большинство отраслей адаптировались к работе в условиях санкций»

1 августа Ленинградская область отмечает 96-ю годовщину своего образования. Накануне праздника «Ъ-СПб» задал губернатору региона Александру Дрозденко наиболее интересующие издание вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

— Как вы оцениваете итоги первого полугодия для Ленинградской области? В конце прошлого года вы выражали обеспокоенность из-за отмены консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Сказалось ли нововведение на результатах первого полугодия (или пяти месяцев) этого года по сравнению с 2022 годом? Какие основные отрасли сегодня обеспечивают наибольшие налоговые поступления в бюджет региона?

— Экономика Ленинградской области сумела адаптироваться к санкционному давлению, и сегодня можно с цифрами на руках утверждать: в регионе возобновился устойчивый рост. Индекс промпроизводства в Ленобласти — 102,4% по итогам пяти месяцев 2023 года, растет и сельское хозяйство — 102,7%. Увеличилась реальная заработная плата, а по уровню регистрируемой безработицы Ленобласть сегодня на втором месте (с конца) — всего 0,3%.

Да, отмена консолидированных групп налогоплательщиков нас серьезно беспокоила. Но законодательством РФ был установлен компенсационный механизм: его действие позволило бюджету Ленинградской области сохранить прежний уровень поступления налога на прибыль.

Областной бюджет на 2023 год был утвержден с достаточно напряженными показателями по доходам, однако динамика первых пяти месяцев хорошая: годовой план должен быть выполнен. Наибольшие поступления в бюджет региона сегодня приносят обрабатывающие производства, строительство, торговля — оптовая и розничная, транспортировка и хранение.

— Как, по вашей оценке, обстоят дела на предприятиях, где сменились собственники после ухода иностранных компаний? На последнем перед летними каникулами заседании ЗакСа региона поднимался вопрос об упрощении процедуры национализации иностранных активов. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать конкретные случаи, где вопрос национализации действительно рассматривается?

— Около 400 предприятий, которые работали и продолжают работать на территории Ленинградской области,— это компании с участием иностранного капитала. Речь идет о крупных предприятиях — с численностью сотрудников от 350 человек.

Сегодня ряд компаний — не самых публичных, часто семейных, продолжают работу. Некоторые компании, такие как «Нокиан Тайерс», «Икея Индастри», «Шнайдер Электрик», «Смерфит Каппа», приняли решение уйти из России, продали бизнес или передали активы российскому менеджменту. При этом 80% этих мощностей работают, еще около 20% — готовятся к перезапуску. Самые немногочисленные — это те зарубежные компании, деятельность которых сейчас все еще остается замороженной.

Большинство отраслей адаптировались к работе в условиях санкций, экономика региона справляется с трудностями. Проблемы с материалами и комплектующими решаются. Мы помогаем с поиском отечественных поставщиков, кооперационных партнеров, новых логистических маршрутов и новых покупателей.

Регион всегда стремился выстраивать доверительные, эффективные отношения между бизнесом и властью. Агентство экономического развития Ленинградской области сопровождает новые инвестиционные проекты. Сегодня в регионе действует «Зеленый коридор для инвестора»: через единое цифровое окно можно решать вопросы с подключением к сетям, получением мер поддержки и прочие.

Что касается процедуры национализации — конкретные предложения будут решаться совместно с федеральной властью.

— Как решается вопрос с основными производственными активами компании «Форд» во Всеволожске? Ведутся ли переговоры Минфина с собственником, что известно об этом?

— Площадка бывшего завода Ford в Ленинградской области сейчас принадлежит производителю автокомпонентов ООО «СВ Рус» («дочке» южнокорейской Sungwoo Hitech Co). Однако в конце 2022 года компания отложила на неопределенный срок реализацию проекта по производству комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia. При этом ООО «СВ Рус» сдало часть производственной площадки бывшего завода Ford в аренду деревообрабатывающей компании «Слотекс». Сейчас там работает производство мебельных плит.

— На ПМЭФ-2023 было подписано крупное соглашение с компанией «Русал» о строительстве в Ленобласти глиноземного завода, которое вы назвали очень трудным. Какова готовность проекта к началу реализации? Что требуется со стороны правительства региона для запуска проекта: принятие нормативных актов, передача земли и так далее? Понадобится ли поддержка федерального центра? Если да, то в каком виде?

— Мы оказались в непростой ситуации. С одной стороны, нужно выполнить поручение правительства Российской Федерации, связанное со стратегией развития страны. России необходимо строительство современного глиноземного завода взамен тех заводов, которые прекратили сотрудничество с компанией «Русал» в недружественных странах.

Почему выбор пал на Ленинградскую область? Это тоже стратегическое решение правительства России: дело в том, что самый дешевый способ транспортировки глинозема — морским путем. Поэтому во всем мире глиноземные заводы строятся в районе больших портов. Также глиноземному производству нужен источник электроэнергии. Таким образом, необходимо было подобрать участок недалеко от порта и недалеко от электростанции.

С другой стороны, нужно было найти участок, максимально удаленный от жилых кварталов и от особо охраняемых природных территорий. Мы выбрали условный квадрат, который предложили для исследования. Долго спорили с компанией «Русал» и настаивали на наиболее оптимальном, на наш взгляд, районе поиска.

Почему-то в прессе стали говорить о том, что выбран участок под Сосновым Бором. На самом деле это Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, в 15–17 км от Соснового Бора и в 10 км от ближайшей особо охраняемой природной территории.

Еще одна задача, стоящая перед нами: еще на стадии изысканий и предпроекта «напрячь», в хорошем смысле, «Русал», чтобы были подобраны самые современные технологии по переработке глинозема. И это одно из условий, которое записано в соглашении: производство должно быть современным и экологически безопасным. Нам обещали, что санитарная зона, то есть зона влияния на окружающую среду, будет не более 1 км, возможно, даже меньше.

И еще один немаловажный фактор: производство должно быть хорошо оснащенным рабочими местами и стать еще одной точкой роста Ленинградской области, и конкретно — Ломоносовского района и Копорского сельского поселения, на сегодняшний день поселения глубоко дотационного.

Сегодня мяч на стороне «Русала». Компания должна провести изыскания, подготовить предпроектные предложения и экологическую экспертизу, и мы — жители Ленинградской области, Ломоносовского района, Соснового Бора — в ходе общественных слушаний посмотрим, что нам будет предложено. На ближайшем заседании экологического совета при губернаторе я попрошу выделить из состава совета рабочую группу, которая вместе с жителями будет участвовать во всех общественных слушаниях и на всех этапах контроля за экологической безопасностью на стадии предпроекта и на стадии проектирования.

Я за то, чтобы в любых подобных ситуациях, когда проект вызывает споры, обеспокоенность жителей, дождаться предпроекта и экологической экспертизы, и только тогда принимать решение.

Например, когда начиналось строительство ЛАЭС-2, различные экологические организации, ныне иноагенты, начали подогревать негативные настроения жителей. Мы заняли взвешенную позицию, дождались экологического заключения, убедились в безопасности проекта и потом сумели убедить в этом жителей. И наоборот, когда рассматривался проект строительства порта в бухте «Батарейная», мы из предпроекта и экспертизы увидели, что оказывается серьезное экологическое давление на побережье,— и отказались поддерживать строительство в этом месте.

Конечно, хотелось бы, чтобы «Русал» активнее рассказывал нам о том, что он будет делать. Вместе жителями мы будем от него требовать полной, открытой и достоверной информации.

— Как обстоят дела с перспективными портовыми объектами в регионе? В частности, с Приморским УПК? Известно ли об отказе каких-то участников и сдвиге сроков? Этот вопрос касается и проекта «Новотранса» Lugaport. Что известно по выполнению и срокам данного проекта?

— По нашей информации, Приморский УПК изменил свой проект под белорусских партнеров. Сейчас вносятся изменения в проектную документацию с увеличением мощности до 96 тыс. тонн — под уголь, удобрения, зерновые. Первый этап рассчитан на 36 тыс. тонн.

Инвестиционная активность «Новотранса» не падает, проект реализуется в соответствии с ранее намеченными сроками. Сейчас ведется поставка технологического оборудования, строительство и монтаж конструкций комплексов.

— Регион активно привлекает федеральные средства на инфраструктурные проекты, в том числе в рамках инфраструктурных кредитов. Будут ли подаваться новые заявки на федеральную помощь? Если да, то на какие проекты?

— Действительно, удалось привлечь значительные средства финансовой поддержки на реализацию инфраструктурных проектов. Самый крупный — бюджетный кредит в 9,7 млрд рублей на строительство трех дорожных объектов: транспортной развязки на Мурманском шоссе в Кудрово, выезда из Санкт-Петербурга в продолжение Пискаревского проспекта на Токсовское шоссе и расширения Колтушского шоссе.

Сейчас — новая задача: масштабная реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения. В 2022 году «Леноблводоканал» при поддержке правительства Ленобласти получил кредит в 1,4 млрд рублей из «Фонда развития территорий» на модернизацию инженерных систем микрорайона Петровский в Выборге, сетей Новой Ладоги, Коммунара, Кузнечного Приозерского района.

Также одобрена заявка Ленобласти на выделение в 2023–2024 годах безвозмездной финансовой поддержки из «Фонда развития территорий» на сумму 1,4 млрд рублей на капремонт и реконструкцию почти 100 объектов водоснабжения.

В мае мы направили еще одну заявку на выделение в 2023–2024 годах специальных кредитов из Федерального казначейства: запрашиваем 3,5 млрд рублей для финансирования новых объектов водоснабжения и водоотведения в Луге, Сланцах, Выборге, Тихвине, реконструкции Ладожского водовода, строительства семи детских садов в Ломоносовском и Всеволожском районах и обновления автобусного парка. Сейчас заявка в стадии рассмотрения.

— В этом году Гатчина окончательно приобрела официальный статус столицы Ленинградской области. Как продвигаются вопросы переезда правительства в столицу, в частности реконструкции деревянного квартала в центре Гатчины, и переговоры с Минобороны о комплексе архива ВМФ?

— Деревянные и каменно-деревянные дома, где в советское время было коммунальное жилье, мы расселили, занимались этим пять лет. При реставрации сохраним фасады, а внутри создадим современные планировки. На это уже получили согласие Министерства культуры. Сейчас решаем вопрос с Министерством обороны, чтобы здание архива напротив дворца, которое находится в запущенном состоянии, передали под размещение администрации Ленинградской области. Они попросили взамен землю — мы это выполнили. А под крупные комитеты, типа комитета финансов, экономического развития и так далее, мы просим передать Красные казармы при въезде в Гатчину. Сейчас я ставлю сроки по возможному переезду где–то 2026–2027 годы.

Беседовала Александра Тен