Гатчина обрела статус

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал закон, вносящий изменения в Устав Ленинградской области в части наделения города Гатчины статусом столицы региона. Закон был опубликован вчера и вступил в законную силу. Пока решение носит формальный характер, отмечают эксперты, а в областной администрации по-прежнему говорят, что планы по переезду правительства региона в столицу — рабочие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно подписанному документу, в ст. 7 областного закона «Устав Ленинградской области» внесено следующее изменение: «Столицей Ленинградской области является город Гатчина Ленинградской области». В позапрошлом году в Устав региона уже вносились поправки, изменяющие статус города. Как уточнили в пресс-службе правительства Ленобласти, в апреле 2021 года Гатчина была определена в Уставе как место размещения органов государственной власти региона. «Принятые теперь поправки юридически закрепляют статус Гатчины в качестве столицы Ленобласти»,— объяснили в пресс-службе.

В начале февраля этого года губернатор Александр Дрозденко обещал отметить в новой столице 100-летний юбилей региона и поручил юридическому комитету областной администрации внести необходимые нормативные акты для установления столичного статуса Гатчины (см. «Ъ-СПб» от 12.02.2023). «Для меня двух мнений быть не может — столица у нас есть»,— напомнил тогда губернатор.

На вопрос, что изменится в связи с утверждением столичного статуса, в пресс-службе правительства 47-го региона отметили, что новость о придании Гатчине юридического статуса столицы не связана с переездом структур администрации Ленинградской области. «Поскольку Гатчина уже является административным центром Ленобласти, закрепление статуса столицы в такой ситуации является в общем-то формальным шагом. К каким дальнейшим решениям это приведет, остается только догадываться»,— полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Планы по переезду органов власти в Гатчину в настоящий момент — рабочие, есть несколько вариантов в разных стадиях проработки»,— говорится во вчерашнем ответе пресс-службы администрации Ленобласти на запрос «Ъ-СПб». В частности, рассматривается создание правительственного квартала на основе квартала деревянной малоэтажной застройки в центре Гатчины. Кроме этого, рассматривается возможность использования исторических зданий, принадлежащих сейчас Министерству обороны (комплекс архива Военно-морского флота Минобороны РФ напротив Гатчинского дворца.— «Ъ-СПб»). «Точные сроки и объемы переезда пока назвать нельзя: они будут конкретизироваться по мере реализации одного или нескольких вариантов, которые сейчас прорабатываются»,— повторяют уже озвученную ранее информацию в правительстве Ленобласти.

Александра Тен