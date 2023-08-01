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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор напомнил о введении штрафов за немаркировку интернет-рекламы

С 1 сентября 2023 года вводятся штрафы за отсутствие маркировки интернет-рекламы, напоминает Роскомнадзор (РКН) в своем Telegram-канале. Штрафы составят от 10 тыс. до 100 тыс. руб. для физлиц, от 200 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц, сообщает РКН.

Поправки, касающиеся интернет-рекламы, вступили в силу 1 сентября 2022 года. С этой даты участники рекламного рынка обязаны маркировать интернет-рекламу и передавать данные о ее размещении в РКН. Штрафы за отсутствие маркировки интернет-рекламы Госдума одобрила в июне 2023 года.

До этого российские рекламные и маркетинговые ассоциации предлагали отложить введение штрафов как минимум до 1 января 2024 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Интернет-реклама просит паузы».

Мария Федотова

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