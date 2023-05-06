Интернет-реклама просит паузы

Российские рекламные и маркетинговые ассоциации вместе с объединением профильных юристов просят депутатов смягчить ответственность за нарушение правил маркировки интернет-рекламы, а также отложить готовящееся введение санкций минимум до 2024 года. Регулирование маркировки интернет-рекламы, введенной 1 сентября прошлого года, сейчас в основном существует в виде неофициальных рекомендаций Роскомнадзора, и вводить жесткую систему штрафов в такой ситуации было бы преждевременно, полагают участники рынка. В Роскомнадзоре считают размер обсуждаемых штрафов адекватным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом руководителей профессиональных ассоциаций IT, рекламы и маркетинга, направленным депутату Госдумы Павлу Крашенинникову в связи с готовящимся введением штрафов за нарушения в области маркировки интернет-рекламы. Законопроект, внесенный на рассмотрение в апреле группой депутатов во главе с Антоном Горелкиным, предусматривает штрафы до 100 тыс. руб. для граждан и до 700 тыс. руб. для юрлиц; господин Крашенинников возглавляет ответственный за него комитет Госдумы. Авторы письма предлагают отложить введение санкций за нарушения как минимум до 1 января 2024 года, а также дифференцировать их в зависимости от вида нарушений. Письмо, датированное 3 мая, подписали руководители ассоциаций: электронных коммуникаций (РАЭК), развития интерактивной рекламы (АРИР), коммуникативных агентств России (АКАР), блогеров и агентств (АБА), а также межрегиональной общественной организации «Рекламное право»; все они подтвердили “Ъ” факт подписания письма. В аппарате господина Крашенинникова сообщили “Ъ”, что письмо им не поступало.

Правила маркировки интернет-рекламы в России вступили в силу с 1 сентября 2022 года. Они предусматривают отправку в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) Роскомнадзора данных о рекламных кампаниях, итогах ее проведения, договорах и актах, а также раскрытие информации о рекламодателе. Пока что закон предусматривает штрафы только за отсутствие пометки «реклама» (по ч. 1 ст. 14.3 КоАП).

С момента вступления поправок в силу алгоритмы работы ЕРИР постоянно менялись, а государственные органы давали все новые неофициальные разъяснения, указывают авторы письма. Они также отмечают и расхождение между нормами закона и фактической функциональностью операторов рекламных данных (ОРД, передают информацию в ЕРИР). Так, возможность рекламировать собственные товары и услуги на своих же площадках уже реализована у ОРД, но не закреплена юридически и описывается только неофициальными рекомендациями Роскомнадзора. «Введение положений об административной ответственности до появления регулирования представляется преждевременным»,— сказано в письме.

Правила маркировки рекламы дорабатывались уже после ее внедрения, подтверждает исполнительный директор рекламного агентства SA Media Никита Прибыловский. Он отмечает, что это было логично, в первую очередь — из-за многообразия рекламных инструментов и форматов: «Учесть абсолютно все на старте, скорее всего, было просто невозможно». Однако в данный момент, продолжает господин Прибыловский, рекламный рынок действительно находится в немного странной ситуации, когда обязательства и риски штрафов у компаний есть, а все разъяснения, которые им давались, еще формально не закреплены. «Некоторая неопределенность» вокруг маркировки рекламы существует уже несколько месяцев, отмечает гендиректор агентства Epicstars Денис Волков. Он, впрочем, полагает, что «государственные органы стремятся не допустить последствий, неприятных для всех участников рынка».

В Роскомнадзоре сообщили “Ъ”, что считают штрафы, прописанные во внесенном в Госдуму законопроекте, «соразмерными штрафам за другие нарушения законодательства о рекламе». В ФАС, которая также регулирует маркировку интернет-рекламы, сказали, что дадут оценку письму «в случае его поступления в официальном порядке».

Юрий Литвиненко