Фуры загрузили утильсбором

Из-за увеличения утильсбора в России может подорожать логистика. С 1 августа ставку на импортные грузовики массой 12-20 тонн повысили более чем в полтора раза, с 1 млн руб. до 1,7 млн руб. Из-за этого вырастет себестоимость перевозки, которая в первом полугодии и так увеличилась на 35% год к году, следует из прогноза мультисервисного логистического оператора ПЭК. Как рассказали “Ъ FM” представители других транспортных компаний, логистика подорожала из-за ослабления рубля и дефицита водителей категории Е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Повышение утильсбора на грузовики — дополнительная нагрузка на бизнес. Причем чем ниже стоимость товара, тем сильнее вырастут затраты на его перевозку, считает исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский:

«Увеличение утилизационного сбора для юрлиц на большегрузную технику в 1,7 раза — совершенно неприятная история, но с точки зрения обновления автопарка влияние на бизнес-модели маловероятно. Любые повышения, связанные с закупкой либо эксплуатацией авто, в любом случае перекладываются в стоимость перевозки. Если товар дорогостоящий — 5 млн руб. и больше за одну товарную партию, — цена на транспортировку не увеличится.

Если же продукция недорогая, скажем, 1-2 млн руб., то повышение будет заметное. Чем дешевле товар, тем существеннее на него влияет логистическая составляющая. Условно говоря, если мы повезем еврофуру с ноутбуками, то стоимость перевозки, которая может отличаться плюс-минус на 10-20%, практически не отразится на ценнике. Если это будет какая-нибудь туалетная бумага, чипсы, утеплитель, то этот фактор повлияет на цену товара».

Ожидается, что в первую очередь вырастет стоимость китайских грузовиков, которые пользуются спросом в России на фоне дефицита машин из западных стран. В прошлом году фуры с учетом утильсбора, таможенной пошлины и НДС стоили около 10-12 млн руб. Теперь цена может подняться до 11-13 млн руб. Российские компании, вероятно, откажутся от обновления автопарка, говорит директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов:

«Основные каналы поставки сейчас — либо российские, либо китайские производители. Еще есть белорусские тягачи, также всегда есть возможность привезти их параллельным импортом. Но стоимость этих транспортных средств довольно существенная. Нам предлагали европейские тягачи, которые привезут из-за границы, в районе 15-16 млн руб. до повышения утилизационного сбора. При этом российские и китайские стоят от 11 млн руб. Это все цены до увеличения ставки.

В итоге конечный потребитель, то есть мы с вами, приходя в торговую сеть, будем видеть удорожание конкретного продукта на полке. Есть много факторов, которые давят на транспортные компании, это дефицит качественной техники и водителей в том числе. Вот эти основные моменты заставляют предпринимателей подумать о выходе из бизнеса и вложениях в другой».

Утильсбор увеличится и на другие виды транспортных средств, заявили в Минпромторге. Ставка поднимется на легковые автомобили в среднем в 1,7-3,7 раза. На автобусы она вырастет в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раз.

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Мария Широкова