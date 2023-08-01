Под Севастополем взорвался сбитый беспилотник

Под Севастополем в районе поселка Сахарная Головка у горы Кара-Коба силы ПВО сбили беспилотный аппарат, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарник»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, пожарные расчеты уже приступили к тушению огня.

Как сообщили «Ъ» местные жители, в районе поселка Сахарная Головка, где прогремел мощный взрыв, находится севастопольская ТЭЦ, а также, по словам граждан, оружейные склады. В соцсетях публиковались фотографии и видео большого столба белого дыма.

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Александр Дремлюгин, Симферополь