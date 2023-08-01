Синоптики прогнозируют в Москве до 34°С с 6 августа

В Московском регионе в пятницу, 4 августа, прогнозируется до 28–30°С, субботу — 30–32°С, воскресенье и понедельник — 29–34°С. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Если этот прогноз оправдается, то эти дни станут самым жарким периодом нынешнего сезона. После понедельника, 7 августа, ожидается заметное понижение температуры, заявил господин Вильфанд.

«После такой жары это покажется настоящим обвалом холода, но на самом деле температура придет к климатической норме»,— пояснил научный руководитель Гидрометцентра. До этого жара приходила в Москву в начале июля.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Жара с последствиями».

Мария Федотова