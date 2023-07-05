Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москва накаляется

Столичные зоны отдыха готовятся к повышенному спросу из-за надвигающейся жары

Четверг может стать самым жарким днем с начала лета. Гидрометцентр объявил на 6 июля оранжевый уровень опасности в Москве. Днем температура воздуха в столице поднимется до +31 градуса.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В ночные часы будет около +20 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: «Погода будет суперлетняя, поскольку неустойчивость будет небольшая, осадков не ожидается. Преимущественно малооблачная погода, солнце будет прокаливать подстилающую поверхность, и это тепло передастся в приземный слой воздуха, плюс к этому воздушные массы с юга.

6 июля прогнозируется +28…+30 градусов. И в Новой Москве, и на юго-востоке Московской области — до +32. В мегаполисе такая температура опасна — тяжело переживается. Нужно еще учесть, что и ночные температуры высокие. Минимальные значения в спальных районах — +15…+16 градусов, а в центре города — до +20».

Во сколько обойдется отдых в столичных плавательных зонах

Из-за жары москвичи все чаще интересуются бассейнами и зонами отдыха в черте города. В четверг эти локации ждут приток клиентов. Правда, заранее забронировать лежак в большинстве случаев нельзя. В комплексе «Березы парк» посоветовали приезжать в первой половине дня:

«Бассейн — 1,5 тыс. руб. с человека, лежак плюс полотенце на целый день. И заказываете просто по меню. На площадке работают официанты, подходят — принимают у вас заказ. Бассейн у нас общий. Мы не бронируем лежаки — только по факту. Если приезжаете в первой половине дня, то места будут 100%. Что касается второй половины, то в будний день обещать не могу. Можете позвонить в течение дня — разведать обстановку».

Для более уединенного отдыха у некоторых бассейнов предлагают арендовать кровати, бунгало или шатры. Внутри обычно есть столики и диваны. Иногда в стоимость входит обслуживание официантов. В The Bassein в Сокольниках сообщили, что VIP-бунгало на четверг уже занято, но для большой компании есть и другие варианты:

Во сколько обойдутся водные развлечения в столичном регионе

«Можно забронировать VIP-бунгало либо малое. Первое в будние дни стоит 25 тыс. руб. Получается, 10 тыс. депозит, на эту сумму вы можете заказывать позиции из меню. А 15 тыс. руб. как за вход. Малое бунгало на четверг свободно, 20 тыс. руб. в будние дни, 40 тыс. руб. в выходные. Завтра действительно будет тепло — +30 градусов. Думаю, народа будет достаточно. Шезлонги мы не бронируем. Если вы хотите как-то более уединенно провести время, стоит бронировать бунгало».

Свободные места на четверг еще есть, однако не исключено, что они быстро закончатся, рассказали в комплексе Shore House: «С учетом того, что завтра 29 градусов, многие, я так понимаю, собираются приехать.

Броней не так много, но все узнают. Думаю, будет достаточно людей.

Могу предложить кровати. В будние дни она у нас стоит 10 тыс. руб. на двоих. Есть бунгало, это тоже как кровать — просто с балдахинами, и там в стоимость входят еще два шезлонга. На двоих оно обойдется в 12 тыс. руб. Также есть шатры — 25 тыс. руб. за пятерых».

В июне Роспотребнадзор одобрил девять мест для купания в Москве. Эти водоемы расположены в основном на западе. В список традиционно вошли пляжи Серебряного бора, а также зоны отдыха Тропарево и Мещерское. К выходным жара в Москве спадет. В субботу и воскресенье в столице ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха опустится до 24-х градусов.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова, Дарья Фоменко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...