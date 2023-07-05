Москва накаляется

Четверг может стать самым жарким днем с начала лета. Гидрометцентр объявил на 6 июля оранжевый уровень опасности в Москве. Днем температура воздуха в столице поднимется до +31 градуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В ночные часы будет около +20 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: «Погода будет суперлетняя, поскольку неустойчивость будет небольшая, осадков не ожидается. Преимущественно малооблачная погода, солнце будет прокаливать подстилающую поверхность, и это тепло передастся в приземный слой воздуха, плюс к этому воздушные массы с юга.

6 июля прогнозируется +28…+30 градусов. И в Новой Москве, и на юго-востоке Московской области — до +32. В мегаполисе такая температура опасна — тяжело переживается. Нужно еще учесть, что и ночные температуры высокие. Минимальные значения в спальных районах — +15…+16 градусов, а в центре города — до +20».

Из-за жары москвичи все чаще интересуются бассейнами и зонами отдыха в черте города. В четверг эти локации ждут приток клиентов. Правда, заранее забронировать лежак в большинстве случаев нельзя. В комплексе «Березы парк» посоветовали приезжать в первой половине дня:

«Бассейн — 1,5 тыс. руб. с человека, лежак плюс полотенце на целый день. И заказываете просто по меню. На площадке работают официанты, подходят — принимают у вас заказ. Бассейн у нас общий. Мы не бронируем лежаки — только по факту. Если приезжаете в первой половине дня, то места будут 100%. Что касается второй половины, то в будний день обещать не могу. Можете позвонить в течение дня — разведать обстановку».

Для более уединенного отдыха у некоторых бассейнов предлагают арендовать кровати, бунгало или шатры. Внутри обычно есть столики и диваны. Иногда в стоимость входит обслуживание официантов. В The Bassein в Сокольниках сообщили, что VIP-бунгало на четверг уже занято, но для большой компании есть и другие варианты:

«Можно забронировать VIP-бунгало либо малое. Первое в будние дни стоит 25 тыс. руб. Получается, 10 тыс. депозит, на эту сумму вы можете заказывать позиции из меню. А 15 тыс. руб. как за вход. Малое бунгало на четверг свободно, 20 тыс. руб. в будние дни, 40 тыс. руб. в выходные. Завтра действительно будет тепло — +30 градусов. Думаю, народа будет достаточно. Шезлонги мы не бронируем. Если вы хотите как-то более уединенно провести время, стоит бронировать бунгало».

Свободные места на четверг еще есть, однако не исключено, что они быстро закончатся, рассказали в комплексе Shore House: «С учетом того, что завтра 29 градусов, многие, я так понимаю, собираются приехать.

Броней не так много, но все узнают. Думаю, будет достаточно людей.

Могу предложить кровати. В будние дни она у нас стоит 10 тыс. руб. на двоих. Есть бунгало, это тоже как кровать — просто с балдахинами, и там в стоимость входят еще два шезлонга. На двоих оно обойдется в 12 тыс. руб. Также есть шатры — 25 тыс. руб. за пятерых».

В июне Роспотребнадзор одобрил девять мест для купания в Москве. Эти водоемы расположены в основном на западе. В список традиционно вошли пляжи Серебряного бора, а также зоны отдыха Тропарево и Мещерское. К выходным жара в Москве спадет. В субботу и воскресенье в столице ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха опустится до 24-х градусов.

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Елена Иванова, Дарья Фоменко