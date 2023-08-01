Производство тихих вин на Дону увеличилось на 26% в I полугодии 2023 года

За первые шесть месяцев текущего года винодельческие предприятие Ростовской области увеличили производство тихих вин до 108 тыс. дал (декалитров) — на 26% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Общее производство виноматериалов также увеличилось на 27% — до 518,6 тыс. дал. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Предварительные итоги специалисты отрасли и представители властей подвели на специальном мероприятии в хуторе Старозолотовском.

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В основном, увеличение объемов производства обусловлено работой завода «Цимлянские вина», который с января по июль нарастил выпуск продукции на 57%. Для сравнения, по данным «Интерфакс-Юг», в 2022 году предприятие произвело 292 тыс. дал. В текущем году завод планирует выпустить 471 тыс. дал.

В рамках поддержки виноградарства и виноделия, власти региона планируют разработать специальную стратегию развития отрасли до 2030-го года. Основные задачи программы — двукратное увеличение производства винодельческой продукции, увеличение площади виноградников до 3 тыс. га., а также увеличение доли насаждений автохтонных сортов винограда «Сибирьковый», «Цимлянский черный» и «Красностоп Золотовский» с 28% до 50%.

«На данный момент в донском регионе 1,6 тыс. га виноградников. Закладка новых насаждений в текущем году будет произведена на площади 50 га, также преимущественно автохтонными сортами винограда», — цитирует пресс-служба правительства первого замгубернатора региона Виктора Гончарова.

По словам первого замгубернатора, в прошлом году насаждения винограда в Ростовской области увеличились на 47 га, большую часть из которых составил автохтонный сорт «Красностоп Золотовский». Валовый сбор винограда в 2022 году составил 10 тыс. т, вдвое превысив результат предыдущего года. Производство винодельческой продукции также увеличилось вдвое в прошлом году — до 425 тыс. дал.

«В текущем году на стимулирование развития виноградарства в Ростовской области определено из федерального и областного бюджетов более 61 млн руб. Из них почти 6 млн руб. – средства регионального бюджета для уходных работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем возрасте. В текущем году просубсидировано приобретение 20 единиц техники для виноградарства»,— сообщил Виктор Гончаров.

Ранее сообщалось, что продукция четырех донских производителей вошла в рейтинг «Лучших вин России 2023» путеводителя «50 Best Tastes Of Russia». В рейтинг попали вина предприятий «Винодельня Ведерников», «Усадьба Саркел», «Вина Арпачина» и «Вилла Звезда».

Анастасия Назарова