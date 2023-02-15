Виноградари и виноделы Дона в 2022 году увеличили выпуск продукции вдвое

По итогам 2022 года в Ростовской области вдвое увеличилось производство винограда и вина, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого замгубернатора Виктора Гончарова.

По его словам, урожай винограда в 2022 году составил 10 тыс. т, что вдвое превышает сбор предыдущего года. Объем производства вина составил 6 млн бутылок, что также в два раза больше объемов выпуска 2021 года.

В 2,5 раза выросло производство тихих вин – до 3,2 млн бутылок. Завод АО «Цимлянские вина» увеличил выпуск этой разновидности напитков на 1,4 млн бутылок, а АО «Миллеровский винзавод» – на 538,7 тыс. бутылок. Производство игристых вин выросло в 2,4 раза – до 1,9 млн бутылок.

«Увеличению объемов производства способствует господдержка отрасли виноградарства, а также политика, направленная на создание благоприятных условий для развития виноградарско-винодельческой отрасли»,– цитирует пресс-служба Виктора Гончарова.

Анастасия Назарова