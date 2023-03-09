Вина четырех донских предприятий вошли в топ-50 лучших в России в 2023 году

В рейтинг «Лучших вин России 2023» путеводителя «50 Best Tastes Of Russia» вошла продукция четырех производителей из Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Винодельня Ведерников», расположенная в Константиновском районе, заняла 11 место в рейтинге. Предприятие «Усадьба Саркел» из Цимлянского района — на 25 строке. Багаевская винодельня «Вина Арпачина» заняла 40 место, а «Вилла Звезда» из Мартыновского района — 50 место.

Перечень лучших винодельческих предприятий создан на основе оценок 500 экспертов: сомелье, рестораторов, гурманов и ресторанных критиков.

«Виноградарство и виноделие – особые отрасли в экономике нашего региона, это часть традиционной донской земледельческой культуры», — цитирует пресс-служба правительства первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.

Ранее сообщалось, что в 2022 году производство вина в Ростовской области увеличилось на 80%.

Анастасия Назарова