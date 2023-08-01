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Коммерсантъ FM
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Kpler: поставки российской нефти в Индию продолжают снижаться

Импорт российской нефти Индией сокращается второй месяц подряд и, как ожидается, продолжит снижаться до октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. По данным аналитической компании Kpler, в июле ежедневные объемы поставок упали до 2,09 млн баррелей по сравнению с 2,11 млн баррелей в июне. Импорт нефти из Саудовской Аравии в Индию также снизился, а из Ирака — вырос до пятимесячного максимума, добавили в компании.

По прогнозу Kpler, в июле импорт Индии из России может упасть до 1,6 млн баррелей в день, что станет самым низким показателем с января. Однако ожидается, что российский импорт восстановится с октября, и его объемы могут возрасти до 2,2 млн баррелей в день, что стало бы рекордным уровнем спроса.

На фоне антироссийских санкций Индия и Китай стали основными покупателями российского угля, нефти и газа. В Indian Oil рассчитывают, что Индия нарастит долю импорта российской нефти до 30% к 2024 году. По данным Kpler, в мае Россия обеспечила почти половину поставляемой в Индию нефти, а в июне объем ее импорта также достиг рекордных показателей. При этом, по данным Times of India, скидки на российскую нефть сократились на 87%.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Предложение нефти снижается вслед за спросом».

Лаура Кеффер

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