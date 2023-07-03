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Коммерсантъ FM
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Поставки российской нефти в Индию бьют рекорды десять месяцев подряд

Объем импорта российской нефти в Индию в июне вновь достиг рекордных показателей. По данным аналитической компании Kpler, которые приводит Bloomberg, ежедневные объемы поставок нефти из России в Индию за прошедший месяц выросли до 2,2 млн баррелей в сутки. Рекордные показатели фиксируются уже десятый месяц подряд.

Руководитель отдела анализа поставок сырой нефти Kpler Виктор Катон отмечает, что в июне объем импортируемой Индией российской нефти в очередной раз превысил совокупные объемы поставок Саудовской Аравии и Ирака. Однако, согласно прогнозам Kpler, объем нефти из России, которую закупает Индия, может в ближайшие месяцы достичь предела в связи с проблемами с инфраструктурой и необходимостью поддерживать хорошие отношения с другими поставщиками.

По данным аналитической компании, за последние два месяца крупнейшими покупателями российской нефти были индийская государственная компания Indian Oil Corp. и крупнейший холдинг страны Reliance Industries Ltd. По оценке аналитиков, импорт российской нефти марки Urals в Индию в июне также достиг очередного рекорда — 1,5 млн баррелей в сутки.

В мае доля импортированной Индией российской нефти также достигла рекордных показателей в 46%. Bloomberg связывало наращивание поставок с тем, что российская нефть продается по более низкой цене, чем топливо из других стран.

Федеральная таможенная служба России называла Индию в числе стран, которые заместили Евросоюз во внешней торговле РФ. Индия вместе с Китаем также стали основными покупателями российского угля, нефти и газа. В Indian Oil говорили, что Индия нарастит долю импорта российской нефти до 30% к 2024 году.

О торговле между двумя странами — в материале «Ъ FM» «Рупиям ищут пути вывода».

Милена Костерева

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