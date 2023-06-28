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Коммерсантъ FM
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Россия в мае обеспечила почти половину поставляемой в Индию нефти

В мае доля импортированной Индией российской нефти достигла 46%, что стало рекордом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Kpler. Агентство связывает наращивание поставок с тем, что российская нефть продается по более низкой цене, чем топливо из других стран.

В частности, в апреле российская нефть продавалась по $68 за баррель. При этом нефть из Саудовской Аравии обходилась в $86,9 за баррель. Однако Bloomberg отмечает, что не все заводы нефтепереработки в Индии готовы к росту поставок. К примеру, на одном из заводов The Bharat Petroleum (BPCL) только 10% нефти является российской из-за отсутствия установки, позволяющей перерабатывать более тяжелую нефть. На новых заводах объем российского топлива достигает 40%.

Федеральная таможенная служба называла Индию в числе стран, которые заместили Евросоюз во внешней торговле РФ. Индия вместе с Китаем также стали основными покупателями российского угля, нефти и газа. В Indian Oil говорили, что Индия нарастит долю импорта российской нефти до 30% к 2024 году.

О торговле между двумя странами — в материале «Ъ FM» «Рупиям ищут пути вывода».

Лаура Кеффер

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