Украинская саблистка Харлан назвала провокацией действия россиянки при отказе от рукопожатия

Украинская саблистка Ольга Харлан считает, что ее соперница россиянка Анна Смирнова провоцировала ее во время отказа от рукопожатия на чемпионате мира по фехтованию в Милане. По ее словам, из-за действия россиянки у нее был выбор: дисквалификация или рукопожатие. Украинка смирилась с дисквалификацией и была поддержана командой.

«Я говорила в интервью, что не буду подавать руки. О рукопожатии нет даже речи. Поэтому, мне кажется, они увидели это и хотели спровоцировать меня. Они хотели это сделать, потому что правила подчеркивают, что все должны пожимать руки. Но они как-то менялись, и ковидные правила никто не отменил до последнего момента. Поэтому, я думаю, что они были к этому готовы, установка была такая — это была прямая провокация с их стороны»,— сказала Харлан изданию Tribuna.com.

Инцидент произошел на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Ольга Харлан победила Анну Смирнову в 1/32 финала со счетом 15:7. После поединка россиянка хотела подойти к украинке, но та выставила саблю вперед и не подпустила соперницу к себе, а затем покинула дорожку. Смирнова подала протест и ждала решения 50 минут, оставаясь на дорожке. Украинка получила дисквалификацию, потому что правила требуют рукопожатия соперников после встречи. Международная федерация фехтования позднее отменила наказание и Харлан смогла принять участие в командных соревнованиях. Протест россиянки не был удовлетворен. По информации СМИ, рукопожатия на соревнованиях по фехтованию разрешат заменять приветствием на расстоянии.

Леонид Уварчев