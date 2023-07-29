La Repubblica: рукопожатия на соревнованиях по фехтованию разрешат заменять приветствием на расстоянии

Международная федерация фехтования изменит правила рукопожатий после поединков, сообщила итальянская газета La Repubblica. Решение принимается на фоне отказа украинки Ольги Харлан пожать руку российской сопернице Анне Смирновой по итогам поединка. Это могло стать основанием для дисквалификации.

По действующему регламенту Международной федерации фехтования, рукопожатие является обязательным для участников соревнований. По данным La Repubblica, после внесения поправок в документ традиционное рукопожатие можно будет заменять приветствием на расстоянии. Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, которые участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Инцидент произошел на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Ольга Харлан победила Анну Смирнову в 1/32 финала со счетом 15:7. После поединка россиянка хотела подойти к украинке, но та выставила саблю вперед и не подпустила соперницу к себе, а затем покинула дорожку. Смирнова подала протест и ждала решения 50 минут, оставаясь на дорожке. В связи с этим украинка получила дисквалификацию, которая, по данным La Repubblica, уже была отменена.

Леонид Уварчев