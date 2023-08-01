Еврозона пошла в рост

ВВП стран зоны евро по итогам второго квартала показал рост на 0,3% к первым трем месяцам года, свидетельствуют предварительные данные Евростата. В первом квартале рост был нулевым. В ЕС в целом, наоборот, после увеличения на 0,2% сейчас зафиксирован нулевой прирост показателя. В годовом выражении темпы роста в апреле—июне составили 0,6% в зоне евро и 0,5% — в странах ЕС. В первом квартале в обоих случаях показатели были более высокими — 1,1%. Тем не менее данные за второй квартал оказались лучше ожиданий аналитиков, особенно на фоне низких показателей активности в промышленности (по данным индексов менеджеров по закупкам).

Самый высокий прирост к предыдущему кварталу показали ВВП Ирландии (на 3,3%) и Литвы (на 2,8%). Снижение же показателя зафиксировано в Швеции (минус 1,5%), Латвии (минус 0,6%), Австрии (минус 0,4%) и Италии (минус 0,3%). В Германии темпы роста оказались нулевыми, тогда как в первом квартале было зафиксировано снижение ВВП на 0,1% (в четвертом квартале прошлого года — на 0,4%). Во Франции, напротив, рост ускорился с 0,1% до 0,5%. В годовом выражении немецкий ВВП сократился на 0,1% против сжатия на 0,3% кварталом ранее. Во Франции показатель остался без изменений (плюс 0,9%).

Инфляция в зоне евро, как сообщил Евростат, продолжила снижаться — в июле показатель составил 5,3% против 5,5% месяцем ранее. Базовая инфляция (за вычетом продовольствия и энергии) при этом составила 5,5%, не изменившись по сравнению с июнем. Рост стоимости продовольствия замедлился с 11,6% в июне до 10,8% в июле, а цены на энергию сократились на 6,1% против 5,6% месяцем ранее. В секторе услуг рост цен составил 5,6% против 5,4% в июне, неэнергетические промышленные товары подорожали на 5% против 5,5%.

Данные статистики способны оказать разнонаправленное давление на решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) — более оптимистичные оценки по росту указывают на возможность продолжения ужесточения монетарной политики, тогда как замедление инфляции, напротив, позволяет сделать хотя бы временную паузу в повышении ставок. На прошлой неделе по итогам очередного заседания глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о необходимости отталкиваться от поступающих данных при определении дальнейшей необходимости повышать ставки (см. “Ъ” от 28 июля).

Татьяна Едовина