Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Еврозона пошла в рост

Мониторинг мировой экономики

ВВП стран зоны евро по итогам второго квартала показал рост на 0,3% к первым трем месяцам года, свидетельствуют предварительные данные Евростата. В первом квартале рост был нулевым. В ЕС в целом, наоборот, после увеличения на 0,2% сейчас зафиксирован нулевой прирост показателя. В годовом выражении темпы роста в апреле—июне составили 0,6% в зоне евро и 0,5% — в странах ЕС. В первом квартале в обоих случаях показатели были более высокими — 1,1%. Тем не менее данные за второй квартал оказались лучше ожиданий аналитиков, особенно на фоне низких показателей активности в промышленности (по данным индексов менеджеров по закупкам).

Самый высокий прирост к предыдущему кварталу показали ВВП Ирландии (на 3,3%) и Литвы (на 2,8%). Снижение же показателя зафиксировано в Швеции (минус 1,5%), Латвии (минус 0,6%), Австрии (минус 0,4%) и Италии (минус 0,3%). В Германии темпы роста оказались нулевыми, тогда как в первом квартале было зафиксировано снижение ВВП на 0,1% (в четвертом квартале прошлого года — на 0,4%). Во Франции, напротив, рост ускорился с 0,1% до 0,5%. В годовом выражении немецкий ВВП сократился на 0,1% против сжатия на 0,3% кварталом ранее. Во Франции показатель остался без изменений (плюс 0,9%).

Инфляция в зоне евро, как сообщил Евростат, продолжила снижаться — в июле показатель составил 5,3% против 5,5% месяцем ранее. Базовая инфляция (за вычетом продовольствия и энергии) при этом составила 5,5%, не изменившись по сравнению с июнем. Рост стоимости продовольствия замедлился с 11,6% в июне до 10,8% в июле, а цены на энергию сократились на 6,1% против 5,6% месяцем ранее. В секторе услуг рост цен составил 5,6% против 5,4% в июне, неэнергетические промышленные товары подорожали на 5% против 5,5%.

Данные статистики способны оказать разнонаправленное давление на решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) — более оптимистичные оценки по росту указывают на возможность продолжения ужесточения монетарной политики, тогда как замедление инфляции, напротив, позволяет сделать хотя бы временную паузу в повышении ставок. На прошлой неделе по итогам очередного заседания глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о необходимости отталкиваться от поступающих данных при определении дальнейшей необходимости повышать ставки (см. “Ъ” от 28 июля).

Татьяна Едовина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...