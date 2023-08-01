Из школьников извлекут пользу Отечеству

«Движение первых» подвело итоги своего первого грантового конкурса. На него было подано 2360 заявок, из которых организаторы поддержали 759. В совокупности победители получат 2 млрд руб. Наибольшие суммы достанутся региональным вузам, студенческим организациям и одной коммерческой компании из Санкт-Петербурга. На полученные деньги они будут массово развивать школьное самоуправление, учить детей ЗОЖу, углублять их познания в робототехнике и развивать навыки, которые сделают их «полезными и ценными Отечеству».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Всем участникам конкурса нужно было представить какой-то проект, так или иначе связанный с детьми и школьниками и подпадающий под одно из 12 направлений. Больше всего денег собрали инициативы, заявленные на треки «Учись и познавай» (образование и знания) — 343 млн руб., «Найди призвание» (труд, профессия и свое дело) — 305 млн, «Создавай и вдохновляй» (культура и искусство) — 254 млн, «Служи Отечеству» (патриотизм и историческая память) — 241 млн руб. Суммы менее 200 млн руб. были распределены по направлениям «Дерзай и открывай» (наука и технологии) — 166 млн, «Будь здоров» (здоровый образ жизни) — 136 млн, «Достигай и побеждай» (спорт) — 119 млн, «Расскажи о главном» (медиа и коммуникации) — 112 млн, «Благо твори» (волонтерство и добровольчество) — 94 млн, «Открывай страну» (туризм и путешествия) — 89 млн, «Береги планету» (экология и охрана природы) — 81 млн. Наконец, последнее место в рейтинге тем занял трек «Умей дружить» (дипломатия и международные отношения) — 56 млн руб.

Особенностью конкурса было то, что заявиться на него могли любые коммерческие и некоммерческие юридические лица, в том числе и индивидуальные предприниматели. Однако самые крупные гранты (по 13,5 млн руб.) все же достались весьма опытным организациям.

Так, Иркутский государственный университет путей сообщения на эту сумму обещает провести фестиваль «Будущее активной молодежи». Согласно описанию проекта, мероприятие будет посвящено спорту и здоровому образу жизни. Среди прочего организаторы планируют подготовить и провести спартакиаду, а также курс занятий «ЗОЖик».

Лига студентов Татарстана получит такой же грант на проект «Команда первых». Она обещает создать в каждой школе, техникуме и колледже республики орган детского самоуправления — «Совет первых» — и провести во всех таких образовательных учреждениях единый день выборов. В «Движении первых» “Ъ” пояснили, что речь, несмотря на схожесть названий, идет именно о школьном самоуправлении, а не о ячейках этой организации.

Астраханский госуниверситет им. В. Н. Татищева получит те же 13,5 млн руб. на проект «Навыки первых: мобильное образовательно-игровое пространство верных Отечеству». В его рамках на площадках 25 образовательных учреждений региона будут организованы специальные пространства, где дети будут развивать те или иные личностные навыки. В описании заявки каждому навыку приписана та или иная профессия: аккуратность — швейный мастер, аналитичность — мастер цифровых технологий, внимательность — юрист, восприимчивость — психолог, отважность — защитник и т. д. Организаторы конкурса уверены, что ребенок, участвующий в подобных активностях, сможет «быть полезным и ценным своему Отечеству».

Башкирский республиканский детский образовательный технопарк получит 13,5 млн руб. на проект «Национальная киберфизическая платформа», который будет способствовать детскому инженерному творчеству. Ряд его мероприятий будут организованы на базе мобильной игры «Берлога», которая способствует развитию у детей навыков программирования, познаний в робототехнике и т. д. Похожий проект заявило и ОАО «Аудит-центр групп» из Санкт-Петербурга — «Развитие инженерного образования, популяризации робототехники и программирования при поддержке цифровой среды Кулибин». Его авторы собираются потратить те же 13,5 млн руб. на мастер-классы и специальный игровой турнир с целью развития и популяризации инженерного образования среди детей и молодежи от 10 до 17 лет.

Напомним, что по замыслу российских властей «Движение первых» (его наблюдательный совет возглавляет президент Владимир Путин) должно стать наиболее массовой молодежной организацией, в деятельности которой будет участвовать максимальное число учащихся школ, колледжей и техникумов. В связи с этим движение с момента его создания в июле 2022 года не раз сравнивали с советской пионерией.

Политолог Александр Немцев полагает, что у новой организации уже сейчас есть мощная кадровая инфраструктура и запрос на обретение большего содержания через поиск оригинальных идей. Задача-максимум, по мнению эксперта, была как раз в реализации этого запроса, но на первом конкурсе решить ее не получилось. «Сейчас в итоге наибольшие деньги получили организации, имеющие опыт получения аналогичных грантов от других структур, с проектами, которые они реализуют из года в год. Это объясняется малым сроком реализации проектов — всего четыре месяца этого года (с сентября по декабрь). Как итог — многие не стали участвовать в конкурсе, а 2400 заявок — это слишком мало, чтобы получить новые идеи. Но это был пробный шар, тест самого механизма. Уже в следующем году есть шанс, что конкурс пройдет в начале года, и это позволит существенно расширить количество участников»,— предполагает господин Немцев.

Старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Олег Ляховенко считает, что государственная задача-максимум состоит в том, чтобы вся молодежь была патриотично настроена и готова работать на благо страны. «Но понятно, что в реальности большая часть молодых людей аполитична. Поэтому здесь уже работает задача-минимум: создать условия для самореализации и предоставить возможность желающим и мотивированным реализовать свои проекты, даже если формально они не связаны с патриотическим воспитанием»,— заключает эксперт.

Андрей Винокуров