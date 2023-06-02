Пока не пионеры

В четверг российское движение детей и молодежи «Движение первых» открыло на ВДНХ свой первый фестиваль. Главная сцена располагалась неподалеку от памятника Ленину, имя которого носила советская пионерия. Участники фестиваля могли не только попробовать себя в новой, технологичной версии игры «Зарница», но и пройти мастер-класс по управлению дронами. К участникам движения обратился Владимир Путин и пожелал им и дальше возрождать хорошие традиции бабушек и дедушек, в том числе и пионерской организации. Фестиваль посетил и Сергей Кириенко, заявивший, что война за умы молодежи будет длиться дольше спецоперации. Как стало понятно на фестивале, вопрос о срочном переименовании организации в пионерию пока не стоит.

Многие государственные деятели напрямую проводили параллели между советской пионерией и российским движением детей и молодежи «Движение первых». О создании движения (впрочем, тогда еще без полного названия) было объявлено в День советской пионерии (19 мая) в прошлом году, под него был написан специальный федеральный закон, ему выделяется госбюджет, главой его наблюдательного совета является Владимир Путин, он же назначает своим указом председателя правления движения. Им стал выходец из Министерства образования и науки Григорий Гуров. В «Движение первых» могут войти школьники и учащиеся техникумов до 18 лет.

Фестиваль, проходящий с 1 по 2 июня на ВДНХ и приуроченный ко Дню защиты детей, мало отличался по формату от других похожих мероприятий. Пришедшие в этот день на ВДНХ могли побывать на площадках госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом», АНО «Россия — страна возможностей», послушать дискуссии и поучаствовать в мастер-классах по моде, музыке и т. д. Не обошлось, впрочем, без веяний эпохи: на одной из площадок участники могли протестировать новый вариант высокотехнологичной «Зарницы», на другой проводился мастер-класс по управлению дронами, а на стенде «Общероссийского народного фронта» выступали участники специальной военной операции. Были также предусмотрены специальная площадка для скейтбордистов и площадки по воркауту, по которым лихо прыгали, крутя сальто, адепты уличного спорта.

Фестиваль открылся словами президента России Владимира Путина. Его транслировали на главной сцене, которая располагалась между фонтаном «Дружба народов» и памятником Ленину. Фигура вождя революции и создателя СССР, с именем которого, как известно, связана не только советская пионерия, но и ряд политических и территориальных решений, которые глава государства, как правило, упоминает, говоря о причинах СВО, выглядела скромной на фоне с трансляцией. Господин Путин заверил собравшихся, что они «ничего не копируют», а возрождают на современном уровне «хорошие, добрые традиции, в том числе те, которые были у пионерской организации», дополняя их нужными — «именно сейчас нужными» — инициативами. «Уверен, фестиваль станет ярким, запоминающимся праздником, поможет вам обрести новых друзей, получить полезные, нужные знания, включиться в интересные, творческие проекты "Движения первых", в том числе во время начинающихся летних каникул,— обращался президент к участникам фестиваля из своего кабинета.— Вы уже сейчас стремитесь приносить пользу, помогать другим, чувствуете сопричастность к судьбе страны, продолжаете традиции ваших родителей, дедушек и бабушек, и это очень правильно. Вместе с тем вы первооткрыватели, потому что вам предстоит создавать будущее нашей страны — будущее России. Дерзайте, а мы всегда вас поддержим!»

Фестиваль не обошел вниманием и главный куратор российской молодежной (и всей внутренней) политики, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он не появился на главной сцене, но прошел по фестивалю с краткой экскурсией. На площадке общества «Знание» (современная инкарнация советской просветительской организации) он заявил, что теперь во всех детских лагерях будет специальная смена, посвященная «Движению первых». «Будет проходить новая "Зарница" сейчас. Ребята придумали очень интересную, современную высокотехнологичную "Зарницу" с использованием дронов. Прям такая очень интересная штука»,— поделился впечатлениями господин Кириенко. Он напутствовал молодежь словами о том, что «добро всегда возвращается», и призвал не бояться ошибок: «Сила человека проявляется не в том, ошибается он или не ошибается, а в том, как он преодолевает ошибки. В состоянии ли он подняться после того, как споткнулся и упал. В этом проявляется сила». Позже, в разговоре с журналистами господин Кириенко заявил, что две войны будут длиться дольше специальной военной операции: одна — экономическая, с попытками «нас раскачивать», а вторая — «информационно-психологическая». «Борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой»,— заявил господин Кириенко. Вскоре он покинул фестиваль. Тем временем министр просвещения Сергей Кравцов вместе с главой Росмолодежи Ксенией Разуваевой на главной сцене раздал российские паспорта двадцати отличившимся московским школьникам. «Мы вообще хотим прийти к тому, чтобы все дети, достигшие 14 лет, получали паспорт в торжественной обстановке»,— пояснил Григорий Гуров корреспонденту “Ъ”.

Переименовываться в пионеров «Движение первых» пока не спешит, несмотря на высказанное ранее пожелание Владимира Путина подумать на эту тему. На фестивале ее, во всяком случае, не поднимали, а два источника “Ъ”, осведомленные о работе организации, пояснили, что на съезде в декабре прошлого года школьники проголосовали за другое название (пионеры были в числе предложенных вариантов, но не победили) и быстро менять его значило бы идти против их желания. Поднять этот вопрос, по словам собеседников “Ъ”, может только съезд движения.

Андрей Винокуров