Сырность развели

Российские сыроделы, инвестировавшие в последние годы в расширение производства в расчете на рост популярности своей продукции, столкнулись с противоположной тенденцией. Из-за роста цен на фоне снижения доходов населения потребление сыров не поспевает за объемами производства внутри страны. Участники рынка надеются, что возникший дисбаланс не будет долгосрочным и уже по итогам этого года спрос начнет увеличиваться за счет наращивания экспорта и выпуска продукции среднего ценового сегмента. Именно в этом секторе, как ожидают эксперты, усилится конкуренция среди крупных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам 2023 года потребление твердых и полутвердых сыров в России вырастет на 5% год к году, но этот показатель будет ниже темпов прироста производства, говорится в прогнозе Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Первые признаки такой тенденции начались в прошлом году, по итогам которого, как следует из подсчетов Sreda Consulting, потребление сократилось на 1,2%. В то же время, по данным ассоциации «Союзмолоко» и Sreda Consulting, выпуск сыров в целом по рынку увеличился на 4,2%, до 682 тыс. тонн. За тот же период совокупный рост производства компаний из топ-20, на чью долю приходится более половины всей выпускаемой в стране продукции, составил 8,3% год к году, до 302 тыс. тонн.

Причина снижения потребления — в ценах на сыры, которые, по данным Sreda Consulting, за прошлый год увеличились в рознице на 20%. «Наращивать производство приходилось на фоне инфляционных процессов и стагнации доходов населения»,— подтверждает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Такая конъюнктура сохраняется и с начала этого года. Подорожанию способствует нестабильность курсов валют, так как часть ингредиентов и оборудования сыроделам приходится импортировать.

Рост производства внутри страны начался после введения Россией в 2014 году эмбарго на импорт ряда продуктов питания, в том числе сыров, из ЕС, США и других стран, как контрмеры в ответ на санкции этих стран в отношении РФ после присоединения Крыма. За последнее время крупные производители молока и агрохолдинги из других сегментов стали инвестировать в производство сыров, показывающее высокую доходность, отмечают в Россельхозбанке (РСХБ). В Минсельхозе добавили, что в первом полугодии 2023 года производство этой продукции увеличилось еще на 16,8% год к году, до 376 тыс. тонн.

В «Союзмолоке» объясняют увеличение объемов производства ростом числа инвестпроектов у компаний из топ-20, который по итогам 2022 года возглавили ЮКМП (39 тыс. тонн, или на 0,3% больше год к году), «Фудлэнд» (30,3 тыс. тонн, рост на 7,8%) и входящий в PepsiCo «Вимм Билль Данн» (23 тыс. тонн). Гендиректор «Фудлэнд» Максим Поляков говорит, что рост стал возможен за счет расширения ассортимента и диверсификации каналов сбыта. В то же время ряд компаний сократили производство за год — «Кабош» на 10%, до 5,4 тыс. тонн, «Молвест» на 8%, до 12,7 тыс. Владелец «Кабош» Дмитрий Матвеев объясняет снижение производства в 2022 году переходом на выпуск твердых сыров с длительным сроком созревания.

Опрошенные “Ъ” производители сыров также подтверждают снижение в 2022 году спроса на продукцию, но рассчитывают поддерживать его за счет продукции среднего ценового сегмента. В сегменте массовой продукции в среднесрочной перспективе может быть рост доли крупных компаний, ожидает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. По его прогнозам, к 2030 году доля российских производителей на местном рынке составит 80% против нынешних 75%, а потребление сыров составит 9 кг на человека против существующих 7 кг.

Нивелировать возникший дисбаланс между спросом и предложением сыроделы, по их словам, планирует также за счет роста экспорта. По данным РСХБ, более половины всех вывозимых из страны сыров приходится на Казахстан, около 10% — на Узбекистан.

Екатерина Ракитова