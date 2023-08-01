Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сырность развели

Выпуск продукции растет при сокращении спроса

Российские сыроделы, инвестировавшие в последние годы в расширение производства в расчете на рост популярности своей продукции, столкнулись с противоположной тенденцией. Из-за роста цен на фоне снижения доходов населения потребление сыров не поспевает за объемами производства внутри страны. Участники рынка надеются, что возникший дисбаланс не будет долгосрочным и уже по итогам этого года спрос начнет увеличиваться за счет наращивания экспорта и выпуска продукции среднего ценового сегмента. Именно в этом секторе, как ожидают эксперты, усилится конкуренция среди крупных игроков.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам 2023 года потребление твердых и полутвердых сыров в России вырастет на 5% год к году, но этот показатель будет ниже темпов прироста производства, говорится в прогнозе Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Первые признаки такой тенденции начались в прошлом году, по итогам которого, как следует из подсчетов Sreda Consulting, потребление сократилось на 1,2%. В то же время, по данным ассоциации «Союзмолоко» и Sreda Consulting, выпуск сыров в целом по рынку увеличился на 4,2%, до 682 тыс. тонн. За тот же период совокупный рост производства компаний из топ-20, на чью долю приходится более половины всей выпускаемой в стране продукции, составил 8,3% год к году, до 302 тыс. тонн.

Причина снижения потребления — в ценах на сыры, которые, по данным Sreda Consulting, за прошлый год увеличились в рознице на 20%. «Наращивать производство приходилось на фоне инфляционных процессов и стагнации доходов населения»,— подтверждает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Такая конъюнктура сохраняется и с начала этого года. Подорожанию способствует нестабильность курсов валют, так как часть ингредиентов и оборудования сыроделам приходится импортировать.

Рост производства внутри страны начался после введения Россией в 2014 году эмбарго на импорт ряда продуктов питания, в том числе сыров, из ЕС, США и других стран, как контрмеры в ответ на санкции этих стран в отношении РФ после присоединения Крыма. За последнее время крупные производители молока и агрохолдинги из других сегментов стали инвестировать в производство сыров, показывающее высокую доходность, отмечают в Россельхозбанке (РСХБ). В Минсельхозе добавили, что в первом полугодии 2023 года производство этой продукции увеличилось еще на 16,8% год к году, до 376 тыс. тонн.

В «Союзмолоке» объясняют увеличение объемов производства ростом числа инвестпроектов у компаний из топ-20, который по итогам 2022 года возглавили ЮКМП (39 тыс. тонн, или на 0,3% больше год к году), «Фудлэнд» (30,3 тыс. тонн, рост на 7,8%) и входящий в PepsiCo «Вимм Билль Данн» (23 тыс. тонн). Гендиректор «Фудлэнд» Максим Поляков говорит, что рост стал возможен за счет расширения ассортимента и диверсификации каналов сбыта. В то же время ряд компаний сократили производство за год — «Кабош» на 10%, до 5,4 тыс. тонн, «Молвест» на 8%, до 12,7 тыс. Владелец «Кабош» Дмитрий Матвеев объясняет снижение производства в 2022 году переходом на выпуск твердых сыров с длительным сроком созревания.

Опрошенные “Ъ” производители сыров также подтверждают снижение в 2022 году спроса на продукцию, но рассчитывают поддерживать его за счет продукции среднего ценового сегмента. В сегменте массовой продукции в среднесрочной перспективе может быть рост доли крупных компаний, ожидает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. По его прогнозам, к 2030 году доля российских производителей на местном рынке составит 80% против нынешних 75%, а потребление сыров составит 9 кг на человека против существующих 7 кг.

Нивелировать возникший дисбаланс между спросом и предложением сыроделы, по их словам, планирует также за счет роста экспорта. По данным РСХБ, более половины всех вывозимых из страны сыров приходится на Казахстан, около 10% — на Узбекистан.

Екатерина Ракитова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...