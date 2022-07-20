Сырная перерезка

На российском рынке твердых и полутвердых сыров сменились позиции крупных производителей. Юговской комбинат молочных продуктов (ЮКМП), увеличив в 2021 году производство сразу на 67,6%, возглавил двадцатку крупных российских производителей этого продукта, обогнав прошлых лидеров — ГК «Фудлэнд» и «Вимм-Билль-Данн». Но уже по итогам этого года ситуация в целом на рынке может измениться, предупреждают эксперты. Часть россиян, пытаясь экономить в кризис, начнут переходить на сырные продукты из заменителей. А нишу недорогих сыров продолжат удерживать белорусские производители, продающие свою продукцию ниже себестоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказался рейтинг «Союзмолока», Streda Consulting и Milknews, из которого следует, что Юговской комбинат молочных продуктов по итогам 2021 года возглавил топ-20 крупных производителей твердых и полутвердых сыров в РФ. Компания нарастила выпуск продукции на 67,6%, до 39,4 тыс. тонн. По итогам 2020 года Юговской КМП занимал третье место. В ЮКМП на вопросы “Ъ” не ответили.

Прошлогодний лидер — ГК «Фудлэнд» (бренды VardeVaal, Excelsior) — тоже увеличил производство, но всего на 6,4%, до 28,1 тыс. тонн, и занял вторую строчку. Коммерческий директор ГК Максим Поляков объясняет это тем, что в 2021 году предприятия «Фудлэнд» проходили реконструкцию, что привело к снижению показателя. Третье место осталось за «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo; бренд «Ламбер»), который нарастил выпуск сыров на 1,2%, до 25 тыс. тонн. В компании отказались от комментариев.

Крупные инвесторы продолжают реализацию масштабных проектов, так как сыроделие остается одним из самых привлекательных секторов в молочной индустрии, считает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. По его данным, производство твердых и полутвердых сыров в 2021 году выросло на 5%, до 602 тыс. тонн. По итогам 2022 года в ГК «Фудлэнд» планируют увеличить выпуск до 30,5 тыс. тонн. Такие же планы и у комбината «Ичалковский», говорит его представитель Артем Кортунов. В 2021 году, по данным рейтинга, компания выпустила 18,8 тыс. тонн, заняв четвертое место.

В «Молвесте» (бренд «Вкуснотеево») заявили, что с начала лета увеличили производство на треть. Председатель совета директоров ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что компания готова нарастить производство, но не берется прогнозировать будущие объемы: «Часть зарубежных поставщиков ингредиентов для дорогих сыров отказываются работать с Россией».

Рейтинг крупнейших производителей сыров по итогам 2021 года Выйти из полноэкранного режима № п/п Компания Тыс. тонн 1 Юговской комбинат молочных продуктов 39,4 2 ГК «Фудлэнд» 28,1 3 PepsiCo («Вимм-Билль-Данн»)* 25 4 СК «Ичалковский» / СЗ «Сармич» 18,8 5 «Киприно»* 17 6 Savencia Fromage & Dairy 15,9 7 «Сыр Стародубский» 14,3 8 ГК «Молвест» 13,8 9 ГК «Вамин» 13 10 MLK Group («Ува-молоко») 13 11 ГК «Доминант» 12,6 12 «Азбука сыра» 10,7 13 ГК «Сыробогатов» 9,7 14 DMK Group 9,6 15 МПК «Сырный дом» 9,3 16 Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева 8,8 17 ГК «Русагро» 8,4 18 ГК «Кабош» 6,1 19 «Комос Групп» 5,8 20 «Сыродел» 5,3 Открыть в новом окне *Оценка. Источники: «Союзмолоко», Streda Consulting, Milknews.

По итогам 2021 года на топ-20 игроков пришлось 285 тыс. тонн, или 70% общего производства в России, свидетельствуют данные рейтинга. Глава Streda Consulting Алексей Груздев указывает, что, таким образом, в прошлом году в очевидном тренде на консолидацию рынка полутвердых и твердых сыров была взята пауза, а ее уровень остался аналогичным 2020 году. Источник “Ъ” на рынке уверен, что консолидация в секторе продолжится и крупные игроки в ближайшие годы продолжат наращивать долю рынка за счет начатых инвестпроектов.

Алексей Груздев говорит, что помешать консолидации может падение доходов населения. По его данным, потребление сыров в 2021 году хотя и выросло на 5%, до 859 тыс. тонн, но сейчас часть россиян может начать возвращаться к потреблению более дешевых сырных продуктов из заменителей молочных жиров.

Эксперт указывает еще на один фактор, который может помешать дальнейшему наращиванию производства,— это конкуренция с белорусскими производителями. Такая продукция занимает около 30% российского рынка, и основное ее конкурентное преимущество — цена, которую удается держать белорусским производителям ниже молока, основного сырья для выпуска сыров, поясняет господин Груздев.

Белорусские компании активно поставляют молочную сыворотку на экспорт, прежде всего в Китай, что позволяет им повышать рентабельность производства сыра, добавляет Артем Белов. Но, по словам эксперта, ситуация не приведет к снижению объемов производства.

Потребление сыров выросло за последние пять лет на 25% и сейчас составляет 5–6 кг в год на человека и рост продолжится, уверен он. За счет этого на рынке появится новый спрос, который будет удовлетворяться российскими производителями, уверен господин Белов: белорусская сырьевая база растет не так активно, чтобы сыроделы могли постоянно наращивать поставки.

Алексей Груздев также указывает, что рассчитывать на экспорт сыров из РФ особо не стоит. Пользующиеся спросом на мировом рынке чеддер и пицца-чиз производятся в России в незначительных объемах. «А популярные у нас сыры "российской" группы не пользуются спросом»,— добавляет он. Поэтому, считает эксперт, основные экспортные поставки придутся на страны СНГ. По данным «Союзмолока», по итогам 2021 года объем экспорта вырос на 24% и составил 27 тыс. тонн.

Алексей Полухин