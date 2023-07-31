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Коммерсантъ FM
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Страховщики пересмотрели тарифы

С чем связано подорожание полиса каско

С начала года средняя стоимость каско выросла в диапазоне 5-15%. Все из-за проблем с поставками запчастей на европейские и японские автомобили, сообщают «Известия». Собеседники “Ъ FM” подтверждают: в некоторых случаях сервисам приходится ждать детали по несколько месяцев из-за сложной логистики, что и приводит к росту стоимости ремонта.

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

В прошлом году на фоне подорожания машин и ухода из России иностранных автопроизводителей страховые компании уже повышали тарифы на каско примерно на 30%. С начала этого года рост был более сдержанным. Но сильнее всего пришлось корректировать тарифы по некоторым дорогим автомобилям. В случае с Mercedes-Benz рост цен на каско может достигать 40%, сообщила “Ъ FM” руководитель направления по развитию автострахования компании «Абсолют Страхование» Ольга Асташкина:

Какие формы принимает возмещение ущерба по каско

«За последнее время стоимость каско максимально стабилизировалась по сравнению с таким же периодом 2022-го. Летом прошлого года и весной, наверное, был максимальный прирост цен на полисы в связи с нестабильной экономической ситуацией и непониманием того, что будет завтра. Сейчас обстановка более или менее устойчива. Да, у нас поменялся рынок машин, но плюс-минус стоимость запчастей стабильна, поэтому резких скачков цен на каско нет.

Что мы заметили с начала года? Увеличение стоимости четырех марок машин. Это Mercedes-Benz, Infiniti, Land Rover и Audi. По ним пришлось сделать какие-то корректировки тарифов, чтобы этот рост цен для страховой компании немножко смягчить. В будущем повышения стоимости каско не планируется. Сейчас рынок достаточно конкурентен, новых машин не так много в плане выбора, поэтому страховщики не могут себе позволить, даже если это экономически выгодно, увеличивать тарифы.

С натуральным возмещением по каско сохраняются небольшие проблемы. Страховые компании заинтересованы и стараются по максимуму решать их любыми путями.

Они предлагает клиенту ремонт поврежденной запчасти вместо замены или аналоговую деталь, а не оригинальную.

Все делается для того, чтобы автомобилист максимально быстро и качественно отремонтировал свою машину. В крайних случаях страховая может договориться о выплате деньгами суммы ущерба, чтобы человек уже дальше чинил авто там, где он хочет, где, на его взгляд, будет быстрее».

Страховщики объясняют рост тарифов на каско еще и тем, что в прошлом году спрос на этот тип страхования вырос почти в три раза. В 2022-м россияне оформили примерно 6 млн полисов, сообщали в ЦБ. И в основном граждане страховали именно новые машины. Сейчас сложнее всего достать детали на европейские авто от 2022 года выпуска, говорит вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко:

Почему растет количество претензий к страховщикам

«Несмотря на то, что корейцы ушли, запчасти дилерам продолжают поставляться, у них есть абсолютно все на Kia, Hyundai. Традиционно сложно с железом, алюминиевыми деталями на новые немецкие автомобили. С японцами пока вроде все проще. Запчасти есть, но в связи с усилением санкций со стороны Японии, возможно, тоже что-то будет. Еще в зоне риска машины, которые ввозятся серым способом, например, китайские модели электричек luxury-сегмента. Вот на них практически ничего нет.

Детали для них могут достать только те, кто привозит эти авто. Если вы ко мне приедете на каком-нибудь Voyah, я даже не смогу по каталогу подобрать запчасть, поскольку нет выхода на внутренние программы. Связанное с ходовкой, слесарным ремонтом, у дилеров есть, а что-то посерьезнее типа реек нет, кузовных деталей и оптики нет. Сейчас получается, что тяжко, но можно привезти что-то на Mercedes-Benz в течение трех недель, к примеру. Если брать электрический премиум, все, что касается кузовного ремонта, будет идти 45 дней и больше, если дней за 25, то цена будет, наверное, дикая».

Кроме того, появились проблемы и с комплектующими для машин, которые завозят с помощью серых схем. Это касается прежде всего китайских премиальных электромобилей. Как сообщал “Ъ”, на фоне трудностей с возмещением по каско крупные страховщики нашли новый способ урегулирования убытков. Например, компания «АльфаСтрахование» предлагает клиентам выкупить их автомобиль при затягивании ремонта.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

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