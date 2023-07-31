ЦБ проехался по страховщикам

ЦБ ужесточил контроль за страховщиками в сегменте ОСАГО. За семь месяцев число решений регулятора о привлечении компаний к административной ответственности из-за невозможности оформить полис или навязывания услуг выросло до рекордных значений за четыре года. По сравнению с объемами страхования количество нарушений незначительно, но, по мнению экспертов, для страховщиков оно может обернуться серьезными издержками на выплату штрафов или приостановкой лицензии.
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Масштаб привлечения страховщиков к административной ответственности со стороны ЦБ стал рекордным с начала 2020 года. В июле регулятор вынес 137 таких решений, что на 5% выше июньского показателя. При этом в каждый из месяцев общее число превышало суммарный показатель за 2022 и 2021 годы (117 штук). В целом с января по июль среднемесячное количество решений достигло пятидесяти, тогда как в прежние годы не превышало десяти.
Традиционно, претензии ЦБ касаются крупнейших страховщиков по ОСАГО — «РЕСО-Гарантии» (в первом квартале 2023 года премии составили 11,8 млрд руб., количество договоров — 1,23 млн), «Ингосстраха» (11,35 млрд руб., 1,13 млн), «АльфаСтрахования» (9,94 млрд руб., 1,22 млн), ВСК (7,3 млрд руб., 0,9 млн) и «Росгосстраха» (4,7 млрд руб., 0,7 млн). В основном они касаются необоснованных отказов в заключении договора ОСАГО или навязывания дополнительных услуг (ст. 15.34.1 КоАП РФ).
По данным ЦБ, за первый квартал регулятор получил 18 тыс. жалоб на страховщиков, что на 64% больше прошлогоднего показателя. Большая их часть пришлась на ОСАГО — почти 84%, тогда как в 2022 году доля подобных жалоб составляла 75%. По данным ЦБ, в марте—апреле более чем в 2,5 раза по сравнению с первыми месяцами года выросло количество обращений, связанных с проблемами при покупке ОСАГО и отказами в оформлении полисов.
В Банке России отметили, что в апреле—июне провели более ста контрольных мероприятий в отношении страховщиков ОСАГО и, в частности, по итогам оформили более 120 протоколов об административных правонарушениях, половину из которых на должностных лиц.
Сами компании, впрочем, подчеркивают малое число жалоб по сравнению с общим количеством договоров. Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов заверил, что компания не отказывает в заключении договоров ОСАГО и не навязывает дополнительные страховые услуги, но допустил «единичные ошибки исполнителей». Член правления «Росгосстраха» Денис Макаров отмечает, что компания активно развивает продажи ОСАГО и «на этом фоне могут быть ситуации технического характера». В «Ингосстрахе» утверждают, что «ОСАГО является обязательным и социально значимым видом страхования и отказ в заключении договора недопустим, если представлены все документы». В «АльфаСтраховании» не ответили на запрос “Ъ”. В ВСК отказались от комментариев.
Партнер коллегии адвокатов «Смоленка, 33» Елена Менде уточняет, что, поскольку договор ОСАГО может быть составлен в виде электронного документа, любой технический сбой в работе сайта страховой компании, в результате которого полис не был оформлен, также может стать основанием для привлечения к административной ответственности.
Эксперты полагают, что, несмотря на относительную редкость, нарушения могут привести к неприятным последствиям для компаний. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель отмечает, что отказ в ОСАГО или навязывание дополнительных продуктов влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 20–50 тыс. руб., а на юрлиц — 100–300 тыс. руб. По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Аллы Борисовой, такие нарушения требуют особого внимания страховщиков и действий для их устранения, чтобы не усугублять как серьезность нарушений, так и величину штрафа.
Размер штрафа, помноженный на количество нарушений со стороны страховщиков, может приводить к значительным издержкам, считает управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков. Также привлечение страховщика к административной ответственности часто является первым шагом к иску страхователя об обязательстве заключить договор и взыскании компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя. В таком случае в совокупности с судебными издержками общая сумма расходов страховщика может доходить до нескольких десятков тысяч рублей по каждому делу.
Помимо штрафов к компании могут быть применены санкции вплоть до запрета на совершение отдельных сделок, ограничение и приостановление действия соответствующей лицензии, указывает госпожа Менде. Так, в 2015 году «Росгосстраху» ограничили лицензию в связи с чрезвычайно высоким количеством жалоб страхователей и случаев привлечения к ответственности по ст. 15.34.1 КоАП.