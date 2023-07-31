ЦБ проехался по страховщикам

ЦБ ужесточил контроль за страховщиками в сегменте ОСАГО. За семь месяцев число решений регулятора о привлечении компаний к административной ответственности из-за невозможности оформить полис или навязывания услуг выросло до рекордных значений за четыре года. По сравнению с объемами страхования количество нарушений незначительно, но, по мнению экспертов, для страховщиков оно может обернуться серьезными издержками на выплату штрафов или приостановкой лицензии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Масштаб привлечения страховщиков к административной ответственности со стороны ЦБ стал рекордным с начала 2020 года. В июле регулятор вынес 137 таких решений, что на 5% выше июньского показателя. При этом в каждый из месяцев общее число превышало суммарный показатель за 2022 и 2021 годы (117 штук). В целом с января по июль среднемесячное количество решений достигло пятидесяти, тогда как в прежние годы не превышало десяти.

Традиционно, претензии ЦБ касаются крупнейших страховщиков по ОСАГО — «РЕСО-Гарантии» (в первом квартале 2023 года премии составили 11,8 млрд руб., количество договоров — 1,23 млн), «Ингосстраха» (11,35 млрд руб., 1,13 млн), «АльфаСтрахования» (9,94 млрд руб., 1,22 млн), ВСК (7,3 млрд руб., 0,9 млн) и «Росгосстраха» (4,7 млрд руб., 0,7 млн). В основном они касаются необоснованных отказов в заключении договора ОСАГО или навязывания дополнительных услуг (ст. 15.34.1 КоАП РФ).

По данным ЦБ, за первый квартал регулятор получил 18 тыс. жалоб на страховщиков, что на 64% больше прошлогоднего показателя. Большая их часть пришлась на ОСАГО — почти 84%, тогда как в 2022 году доля подобных жалоб составляла 75%. По данным ЦБ, в марте—апреле более чем в 2,5 раза по сравнению с первыми месяцами года выросло количество обращений, связанных с проблемами при покупке ОСАГО и отказами в оформлении полисов.

В Банке России отметили, что в апреле—июне провели более ста контрольных мероприятий в отношении страховщиков ОСАГО и, в частности, по итогам оформили более 120 протоколов об административных правонарушениях, половину из которых на должностных лиц.

Сами компании, впрочем, подчеркивают малое число жалоб по сравнению с общим количеством договоров. Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов заверил, что компания не отказывает в заключении договоров ОСАГО и не навязывает дополнительные страховые услуги, но допустил «единичные ошибки исполнителей». Член правления «Росгосстраха» Денис Макаров отмечает, что компания активно развивает продажи ОСАГО и «на этом фоне могут быть ситуации технического характера». В «Ингосстрахе» утверждают, что «ОСАГО является обязательным и социально значимым видом страхования и отказ в заключении договора недопустим, если представлены все документы». В «АльфаСтраховании» не ответили на запрос “Ъ”. В ВСК отказались от комментариев.

Партнер коллегии адвокатов «Смоленка, 33» Елена Менде уточняет, что, поскольку договор ОСАГО может быть составлен в виде электронного документа, любой технический сбой в работе сайта страховой компании, в результате которого полис не был оформлен, также может стать основанием для привлечения к административной ответственности.

Эксперты полагают, что, несмотря на относительную редкость, нарушения могут привести к неприятным последствиям для компаний. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель отмечает, что отказ в ОСАГО или навязывание дополнительных продуктов влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 20–50 тыс. руб., а на юрлиц — 100–300 тыс. руб. По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Аллы Борисовой, такие нарушения требуют особого внимания страховщиков и действий для их устранения, чтобы не усугублять как серьезность нарушений, так и величину штрафа.

Размер штрафа, помноженный на количество нарушений со стороны страховщиков, может приводить к значительным издержкам, считает управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков. Также привлечение страховщика к административной ответственности часто является первым шагом к иску страхователя об обязательстве заключить договор и взыскании компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя. В таком случае в совокупности с судебными издержками общая сумма расходов страховщика может доходить до нескольких десятков тысяч рублей по каждому делу.

Помимо штрафов к компании могут быть применены санкции вплоть до запрета на совершение отдельных сделок, ограничение и приостановление действия соответствующей лицензии, указывает госпожа Менде. Так, в 2015 году «Росгосстраху» ограничили лицензию в связи с чрезвычайно высоким количеством жалоб страхователей и случаев привлечения к ответственности по ст. 15.34.1 КоАП.

Юлия Пославская, Екатерина Волкова