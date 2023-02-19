«Манчестер Юнайтед» собрал конкурс

В конкурсе за право приобрести «Манчестер Юнайтед», который его нынешние хозяева — семья Глейзер — выставили на продажу еще в прошлом году, примут участие как минимум два сильных конкурента. Один — это компания Ineos британского миллиардера Джима Рэтклиффа, другой — консорциум во главе с катарским предпринимателем Джасимом бен Хамадом Аль Тани, официально объявивший об участии в борьбе за футбольный актив, который может обойтись покупателю в колоссальную сумму около £5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион «Олд Траффорд» — клубная арена «Манчестер Юнайтед»

Фото: Molly Darlington/File Photo, Reuters Стадион «Олд Траффорд» — клубная арена «Манчестер Юнайтед»

Фото: Molly Darlington/File Photo, Reuters

В минувший уикенд наступил так называемый мягкий дедлайн для подачи заявок на участие в конкурсе по приобретению «Манчестер Юнайтед». С 2005 года клуб принадлежит американской семье Глейзер, которая потратила на покупку одного из самых известных футбольных брендов £790 млн. Впрочем, через некоторое время он превратился в бренд скорее проблемный. С 2013 года, после ухода на пенсию легендарного тренера Алекса Фергюсона, «Манчестер Юнайтед» не завоевывал значимых трофеев, а его финансовое положение нельзя назвать безупречным. Из манчестерской отчетности следует, что в прошлом сезоне убытки клуба составили £115,5 млн (на £23 млн больше, чем сезоном ранее), а объем задолженностей вырос на 22% и достиг £514,9 млн. Болельщики «Манчестер Юнайтед» уже неоднократно устраивали акции протеста, призывая Глейзеров уйти. Семья Глейзер фактически выставила «Манчестер Юнайтед» на продажу еще в ноябре прошлого года, сообщив о том, что рассматривает различные варианты «стратегического развития» клуба, включающие привлечение нового инвестора или владельца. Вести сделку поручено инвестбанку Raine Group.

После истечения срока мягкого дедлайна известно как минимум о двух сильных соперниках в борьбе за покупку «Манчестер Юнайтед».

Первыми в середине января в конкурс вступили нефтехимическая корпорация Ineos и ее глава, британский миллиардер Джим Рэтклифф, который в 2022 году пытался получить контроль над «Челси» после решения Романа Абрамовича расстаться с активом, но уступил группе американца Тодда Бёли. В эти выходные он формально подтвердил участие в ней.

У господина Рэтклиффа будет чрезвычайно мощный оппонент. О заявке на приобретение «Манчестер Юнайтед» официально объявил и консорциум во главе с шейхом Джасимом бен Хамадом Аль Тани. Он является председателем совета директоров катарского банка QIB, а также руководителем инвестиционного фонда Nine Two Foundation, через который, судя по всему, собирается контролировать клуб. В заявлении консорциума сказано, что фонд планирует вернуть «Манчестер Юнайтед» «во времена расцвета» и инвестировать во все связанные с ним сферы — футбольные команды, входящие в клубную структуру, стадион, работу с болельщиками.

После появления двух заявок в истории с продажей английского гранда остается несколько чрезвычайно интригующих моментов.

Первый касается позиции некоторых правозащитных организаций по поводу возможного перехода «Манчестер Юнайтед» в руки представителей Катара — страны, которую еще перед домашним для нее прошлогодним чемпионатом мира активно критиковали за различные нарушения прав человека. Одна из таких организаций — Fair Square — даже заранее выразила в письмах президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александру Чеферину и главе Английской премьер-лиги Ричарду Мастерсу «серьезную озабоченность» в связи с проявленным катарскими бизнесменами интересом к клубу.

Второй момент — это, разумеется, стоимость «Манчестер Юнайтед». В заявлениях Ineos и консорциума шейха Джасима бен Хамада Аль Тани не указывается никаких цифр. Но, по мнению, которое высказал в интервью BBC известный эксперт в области футбольных финансов Киран Магуайр, сделка по манчестерскому клубу может оказаться более дорогой, нежели прошлогодняя сделка по «Челси». Ее общая сумма составила £4,25 млрд, причем непосредственно клубные акции стоили лишь £2,5 млрд, а остальная часть — это средства, которые Тодд Бёли обязался вложить в развитие лондонцев.

Так вот, Киран Магуайр предполагает, что цена «Манчестер Юнайтед» составит около £5 млрд.

Он объясняет это резким, примерно в два раза, повышением котировок акций клуба в последнее время, наличием у него довольно больших долгов, которые придется закрывать, а также колоссальной базой болельщиков, повышающей привлекательность актива. Сами Глейзеры уверяют, что у «Манчестер Юнайтед» их около 1,1 млрд во всем мире.

Наконец, третий интригующий момент — это состав участников конкурса. Его условия позволяют менеджменту «Манчестер Юнайтед» не раскрывать имена тех, кто подал заявки. Ведущие британские медиаресурсы — BBC, The Guardian, The Telegraph — практически не сомневаются, что на самом деле список претендентов на клуб Джимом Рэтклиффом и Джасимом бен Хамадом Аль Тани не ограничивается, а в нем еще могут обнаружиться как минимум три потенциальных владельца. Речь, как правило, идет о двух американских консорциумах и об одном — из Саудовской Аравии.

Алексей Доспехов