Шейх выступил с последним словом

Процесс продажи одного из самых знаменитых английских футбольных клубов «Манчестер Юнайтед», по всей видимости, входит в завершающую стадию. Катарский шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани сделал последнее предложение владельцам манчестерцев, семье Глейзер, на £5,5 млрд за 100% акций клуба. Альтернативный вариант, предложенный владельцем концерна Ineos Джимом Рэтклиффом, предусматривает поэтапную покупку клуба. Зато по более высокой цене за акцию, благодаря чему общая оценка клуба может оказаться значительно больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аврам (слева) и Джоэл Глейзеры вскоре могут распрощаться с контролем над «Манчестер Юнайтед»

Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters Аврам (слева) и Джоэл Глейзеры вскоре могут распрощаться с контролем над «Манчестер Юнайтед»

Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters

Процесс смены владельца английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», по всей видимости, вошел в решающую стадию. Один из двух претендентов на покупку команды, катарский шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани, сделал, что называется, последнее предложение. Как сообщает The Guardian, шейх Джасим готов заплатить за клуб в общей сложности не более £5,5 млрд. Это на £500 млн больше, чем значилось в его предыдущем предложении. Из означенной суммы £1 млрд предложено выделить на то, чтобы полностью ликвидировать задолженность «Манчестер Юнайтед» (она на данный момент составляет около £536 млн), а также создать фонд развития клуба.

Таким образом, владельцы «Манчестер Юнайтед» семья Глейзер (ключевыми фигурантами в клубной структуре являются братья Аврам и Джоэл Глейзеры) смогут получить за свой актив около £4,5 млрд. Это значительно меньше, чем приписываемое им британскими СМИ стремление выручить за «Манчестер Юнайтед» £6 млрд. Случись такая продажа, манчестерцы возглавили бы список самых дорогих клубов мира (речь именно о реальных продажах команд, а не об их оценочной стоимости). Сейчас рейтинг возглавляет клуб Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) «Вашингтон Уизардс», проданный в апреле 2023 года за $6,1 млрд (£4,8 млрд).

Впрочем, вариант, при котором Глейзеры все же могут получить искомые ими £6 млрд, все же существует. Конкурент шейха Джасима британский миллиардер, владелец концерна Ineos Джим Рэтклифф, считавшийся до последнего предложения катарского претендента лидером в гонке за право приобретения «Манчестер Юнайтед», предлагает вариант поэтапного выкупа клуба. По информации Daily Mail, Джим Рэтклифф хотел бы купить на первом этапе чуть более 50% бумаг клуба. Он также предлагает братьям Глейзер сохранить руководящие посты в «Манчестер Юнайтед» на срок от двух до четырех лет. Дело в том, что около 31% акций «Манчестер Юнайтед» находится в свободном обращении (бумаги клуба котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже). Суть схемы, предложенной Джимом Рэтклиффом, состоит в том, что он купит пакет акций по цене, обеспечивающей общую капитализацию клуба как раз на отметке £6 млрд. Семья Глейзер при этом получает время на то, чтобы продать остающиеся у них бумаги по устраивающей ее цене.

На данный момент все сводится к выбору членов семьи Глейзер. Они могут получить £4,5 млрд сразу или £6 млрд в перспективе (неочевидной). Есть, впрочем, и другой вариант. Американские компании Elliott Investment Management и Carlyle Group готовы обеспечить инвестиции в развитие клуба при сохранении контроля над ним со стороны Глейзеров.

Александр Петров