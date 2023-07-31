Спецслужба Молдавии расторгла соглашения о сотрудничестве с ФСБ и СВР

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сегодня денонсировала Соглашение о партнерстве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ. Уведомление об этом официально направлено российским властям. Также СИБ через молдавский МИД приняла меры для денонсации соглашения о сотрудничестве со Службой внешней разведки (СВР) РФ.

СИБ занимается обеспечением национальной безопасности Молдавии через разведку и контрразведку.

СИБ сообщает, что с 24 февраля 2022 года сотрудничество со спецслужбами РФ было прекращено. «Положения этих соглашений, подписанных в 1994 году, включая дополнительные протоколы, представляли собой юридические оговорки, на которые ссылалась РФ, чтобы аргументировать присутствие представителей российских спецслужб в районе левобережья Днестра Республики Молдова»,— говорится в сообщении СИБ. При денонсации этих соглашений Москва подобные аргументы больше выдвинуть не сможет, отмечает СИБ.

СИБ не поддерживает внешних партнерских отношений с аналогичными структурами других государств, которые явно попирают законодательство и действуют в ущерб нацбезопасности, осуществляя подрывную деятельность против Молдавии, пояснили в ведомстве.

В феврале 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила о существовании планов России по дестабилизации ситуации в республике и обвинила Россию в подготовке госпереворота. 26 июля Молдавия объявила о решении сократить в стране количество российских дипломатов из-за подозрения в причастности к «дестабилизации ситуации в стране». В Кремле ответили, что подобные шаги не остаются без взаимности.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дипломат—вокзал—Россия».

Мария Федотова