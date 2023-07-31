Apple решилась на изменения

iPhone 15 получит разъем USB-C вместо привычного Lightning. Bloomberg стали известны детали о новом поколении смартфонов Apple, которое представят осенью. Например, у iPhone 15 Pro рама корпуса будет выполнена из титанового сплава, а задняя панель — из матового стекла. Изменится и внутреннее устройство телефона, что облегчит его ремонт, уточняет агентство. Кроме того, новые смартфоны получат «безрамочные» дисплеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / Reuters Фото: Andrew Kelly / Reuters

Разъем заменят и у Pro-версии, и у стандартной. И это самое существенное изменение, уверен IT-эксперт Александр Баулин: «В последний раз разъем менялся лет 10 назад с широкого на текущий Lightning. До сих пор был вопрос: неужели все-таки поменяют? Возможно, это произошло из-за требований Европейского союза стандартизировать разъемы всех смартфонов. Почти у всех Android-телефонов USB-C.

Иногда компании придумывают что-то свое, но это все равно совместимо со стандартами USB-C. А Apple упорно делала Lightning. Всем, у кого есть iPhone, у кого есть под него то, что подключается через разъем, придется это менять. Мы видим, что с Lightning не получается сделать ту же функциональность, как с USB-C. По опыту использования разных моделей второй все-таки надежнее — он реже выходит из строя. Пользователь может надеяться, что у него зарядка прослужит дольше.

Что касается Dynamic Island, у iPhone в какой-то момент появилась "бровь", в которой пряталась не только камера, но и система Face ID. Не очень понятно, как они могут сделать ее динамической, как это можно спрятать под экран. Титановый корпус будет только в старшей модели. Более прочный и легкий металл, при меньшей толщине он позволяет достигнуть большей прочности. Шестая модель iPhone заслужила критику за то, что сгибалась.

Титан позволяет, с одной стороны, сделать телефон тоньше, то, за что борются все производители, чтобы занимал поменьше места, с другой стороны, он прочный.

У Apple последние несколько поколений проблема в том, что смартфоны очень похожи. Их надо развести, чтобы люди, которые способны заплатить больше, чувствовали, что отдали эти деньги не зря.

И вот сейчас будут говорить, мол, смотрите — у вас титановая рамка, за это придется доплатить, скажем, $150».

Вполне возможно, что разъем изменили не только из-за требований ЕС, но и для удобства пользователей, говорит главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин: «В течение примерно последних пяти лет шли разговоры о том, что ЕС попытается заставить Apple перейти на универсальный разъем. Тогда речь была о micro-USB, который сильно ограничен в возможностях — в силе зарядки, скорости передачи данных и прочем.

Пару лет назад активно стал использоваться USB-C — хороший, популярный разъем. И в Apple начали применять его в MacBook, iPad версии Pro. Он действительно показывает высокую скорость зарядки, высокую скорость передачи данных. Вообще этот разъем достаточно универсальный. Единственное — он утолщает конструкцию iPhone. USB-C заряжает вообще все — от смарт-часов, колонок до кондиционеров, которые работают на аккумуляторе».

Bloomberg прогнозирует повышение стоимости Pro-версии iPhone из-за титановой рамы и более дорогих камер. Так, выполненные из титана Apple Watch на $100 дороже, чем смарт-часы из нержавеющей стали, уточняет агентство.

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Сабина Адлейба