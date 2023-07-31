Bloomberg: новые iPhone получат «безрамочные» дисплеи

Компания Apple в новом поколении фирменных смартфонов перейдет на «безрамочные» дисплеи. Об этом сообщает Bloomberg в рассылке Power On.

По информации редактора издания Марка Гурмана, американская компания в базовых моделях iPhone 15 избавится от «челки» в пользу элемента Dynamic Island, который появился на iPhone 14 Pro и Pro Max, а в новых iPhone 15 Pro и Pro Max будут применяться дисплеи, выполненные по новой технологии литья под низким давлением (LIPO). Заявлено, что это позволит получить «безрамочный» дисплей, у которого толщина рамок по периметру уменьшится с нынешних 2,2 мм до 1,5 мм.

Напомним, премьера новых iPhone 15 запланирована на осень 2023 года. Ожидается, что вместе со смартфонами будут показаны новые часы Apple Watch Series 9 и второе поколение флагманских часов Apple Watch Ultra.

Максим Вершинин