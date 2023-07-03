«Яблочные» акции устремились вверх

Акции Apple могут вырасти еще на 30%. Так считают эксперты инвестиционного банка Citigroup. Несколько дней назад IT-гигант стал первым в мире эмитентом, чья капитализация превысила $3 трлн. При этом аналитические компании считают, что справедливая рыночная стоимость корпорации еще выше. В Wedbush не исключают, что она достигнет $4 трлн к 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman/File Photo, Reuters Фото: Yves Herman/File Photo, Reuters

Аналитик «Финама» Леонид Делицын согласен с такими оценками:

«Apple, конечно, сейчас любимица фондового рынка. И хотя капитализация уже превысила $3 трлн, по рыночным мультипликаторам Apple не является скандально дорогой компанией. Например, она оценивается приблизительно в восемь своих выручек, а Microsoft — в 12. То есть будущее Microsoft кажется им в полтора раза более лучезарным, чем у Apple.

Но главный козырь корпорации из Купертино — ее колоссальные продажи. Почти $400 млрд в год. При этом компания сохраняет, наверное, все свои знаменитые направления, которые у нее были. До сих пор производит ноутбуки, хотя от производства ноутбуков отказались даже такие первопроходцы как IBM, например. Apple делает iPhone, которые остаются самыми модными и самыми желанными гаджетами для огромной аудитории по всему миру. 60% американцев имеют iPhone.

Никто, наверное, не сомневается, что рано или поздно Apple выйдет и на рынок беспилотного транспорта. Аналитики видят, что вот уже за последние 12 месяцев компания заработала $95 млрд чистой прибыли. Никто в мире IT приблизиться к этой компании сейчас по этим показателям, конечно, не может. Поэтому оценки пересматриваются в позитивную сторону».

Месяц назад Apple представила первое с 2015 года абсолютно новое устройство — гарнитуру Vision Pro — но инвесторов разработка не впечатлила. Тогда акции компании упали, но в течение июня росли и в 30 июня достигли рекордных значений, пробив отметку в $190. В Citigroup считают, что в течение нескольких лет бумаги Apple будут стоить $240. Почему прогноз аналитиков положительный, несмотря на сомнительные итоги последней презентации компании? “Ъ FM” обсудил это с персональным брокером «БКС Мир инвестиций» Михаилом Селезневым:

«Действительно очки дополненной реальности немного смешали карты. Они достаточно дороги — $3,5 тыс. — это гораздо дороже конкурентов. Дизайн, как всегда, не имеет пререканий. Однако с точки зрения функционала многие модели, которые производят конкуренты, не сильно уступают, но при этом значительно дешевле, чем девайс от Apple.

Это абсолютно нишевый продукт. Однако мы в целом видим, что имеем сейчас отчетность по достаточно слабому исторически периоду. Первый квартал года, несмотря на это, продажи iPhone выросли на 2%, превысили консенсус-прогноз на 2,5 млрд. Объем от байбэка был увеличен до $90 млрд, что доказывает, что Apple чувствует себя достаточно уверенно. Так что сейчас наша цель для Apple справедливая, на которую мы рассчитываем, это где-то $230 за акцию. На горизонте 12 месяцев, вполне возможно, дойдет и до этого значения».

С января бумаги Apple подорожали почти на 50%. Теперь они занимают более 7,5% в индексе S&P 500, отметили в «БКС Мир инвестиций». Это наибольшая доля одной компании в индексе за 43 года.

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Даниил Бабкин