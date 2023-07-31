ВС подтвердил право поручителя на неустойку за просрочку по кредиту

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил вопрос о выплате неустойки по льготным «коронавирусным кредитам». В мае 2020 года ООО «МС-Логистика» взяло в Сбербанке кредит на 4,4 млн руб. по беспроцентной ставке. Стороны условились, что заемщику начисляется неустойка в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. За ООО поручилась госкорпорация ВЭБ.РФ (за 75% долга).

В апреле 2021 года корпорация ВЭБ.РФ выплатила Сбербанку 3,3 млн руб. за компанию, после чего потребовала от ООО возместить эту сумму, а также выплатить 0,4 млн руб. неустойки за просрочку платежей.

Арбитражные суды взыскали 3,3 млн руб. с «МС-Логистика», отказав во взыскании неустойки. Суды указали, что истец «не указал правовую природу происхождения заявленной к взысканию неустойки» (подробнее см. «Ъ» от 5 июля).

ВЭБ.РФ пожаловался в ВС, настаивая, что имеет право на неустойку за четыре месяца со дня, следующего за днем выплаты Сбербанку. Дело было передано в экономколлегию ВС, которая отменила все решения в части отказа взыскать неустойку (.pdf).

ВС напомнил, что, согласно ст. 365 Гражданского кодекса РФ, к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству, «в том числе право на проценты».

Так, отмечено в решении, ВЭБ.РФ исполнил обязательства заемщика перед кредитором, и к нему перешли соответствующие права требования. А поскольку ненадлежащее исполнение обязательств по кредиту «было обеспечено неустойкой, то у поручителя возникло право требовать ее уплаты», указал суд. При ином подходе компания, нарушившая кредитные обязательства, «будет освобождена от договорной ответственности, что не соответствует правовой природе кредитных отношений и противоречит условиям заключенного сторонами договора поручительства».

В итоге коллегия отправила спор на новое рассмотрение, указав проверить произведенный корпорацией расчет неустойки.

Екатерина Волкова