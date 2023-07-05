Прививка от неустойки

Тяжбы, связанные с субсидиями в адрес малого и среднего бизнеса (МСБ), выданными в 2020–2021 годах в связи с пандемией, продолжаются в судах. Верховный суд РФ (ВС) решит, начисляется ли неустойка в пользу поручителя, погасившего долг заемщика по льготному кредиту, выданному в рамках господдержки. Поручителем по кредиту выступал ВЭБ.РФ, гарантировавший от лица государства возврат банку большей части займа. Погасив 75% основного долга, ВЭБ потребовал с заемщика неустойку за просрочку. Арбитражные суды решили, что у поручителя нет такого права, но последнее слово за ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВС рассмотрит вопрос о неустойке по льготному кредиту, выданному юрлицам и ИП «на возобновление деятельности» в рамках господдержки. Речь идет о беспроцентных кредитах, выдававшихся во время пандемии коронавируса по постановлению правительства от 2 апреля 2020 года. Но выводы ВС по спору можно применить к любым льготным кредитам в рамках господдержки. В 2021–2022 годах ВС рассматривал несколько споров по «коронавирусным субсидиям», однако они касались лишения бизнеса права на льготу.

В мае 2020 года ООО «МС-Логистика» взяло в Сбербанке кредит на 4,4 млн руб. по льготной ставке 0%. По условиям договора заемщику начислялась неустойка в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Обеспечением по кредиту выступало поручительство госкорпорации ВЭБ.РФ перед Сбербанком в размере 75% суммы основного долга. Из-за нарушения компанией своих обязательств ВЭБ.РФ 9 апреля 2021 года выплатил банку 3,3 млн руб. и обратился в суд за взысканием этой суммы с заемщика. Помимо этого, госкорпорация потребовала с «МС-Логистики» уплаты неустойки за просрочку платежей в размере 0,4 млн руб.

Арбитражные суды трех инстанций признали право ВЭБ.РФ на 3,3 млн руб., но отклонили требование о неустойке. В решениях говорится, что истец «не указал правовую природу происхождения заявленной к взысканию неустойки, из представленного расчета это также не усматривается». Кассация добавила, что обязательство доказать основания для взыскания неустойки лежит на ВЭБ.РФ, при этом «представитель истца не явился в судебные заседания» ни в одной из инстанций.

ВЭБ.РФ обратился в ВС, настаивая, что он вправе взыскать неустойку с заемщика за четыре месяца с дня, следующего за днем выплаты в пользу Сбербанка. Размер неустойки рассчитан по ставке 0,1% в день (36,5% годовых), которая фигурировала в договоре с банком, так как к госкорпорации после погашения «перешли права кредитора», говорится в жалобе. Дело передали в экономколлегию ВС, заседание назначено на 26 июля.

Юрист Enforce Law Company Павел Кондратьев отмечает, что предприниматели зачастую допускают просрочки по льготным кредитам, что выливается в судебные тяжбы. Чаще всего они возникали в связи с неплатежами заемщика либо в связи с утратой права на льготу, уточняет он. Управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков посчитал, что с конца 2020 года в судах только по пандемийным субсидиям было около 100 споров.

При этом партнер коллегии адвокатов «Смоленка 33» Елена Менде указывает, что «суды преимущественно удовлетворяют требования ВЭБ.РФ» о взыскании неустойки по таким кредитам.

Мнения самих юристов разделились. Павел Кондратьев считает требование ВЭБ.РФ о взыскании неустойки по договорной ставке обоснованным, отмечая, что Гражданский кодекс (ГК) дает погасившему долг поручителю права кредитора, а «при разработке программ льготного кредитования взыскание неустойки не запрещалось и не ограничивалось». С ним согласна Елена Менде, полагая, что «смысл господдержки не искажается» начислением неустойки в пользу поручителя: цель субсидирования была в беспроцентном кредитовании, но «в случае просрочки должник должен понести ответственность».

Нужно учесть, что ВЭБ.РФ просил неустойку только за период с момента исполнения им обязательств поручителя перед Сбербанком, а не за весь период просрочки, добавляет советник юрфирмы Orchards Азат Ахметов. При этом он считает возможным снизить размер договорной неустойки по ст. 333 ГК «с учетом специфики отношений, направленных на поддержку финансовой устойчивости предприятия».

Вместе с тем, по мнению Вячеслава Косакова, если по условиям договора в случае просрочки ставка 0% по кредиту не меняется, то неустойка носит компенсационный характер и может взыскиваться, а если процент вырастает, тогда «неустойку можно рассматривать как сверхобогащение». Про изменение ставки по кредиту «МС-Логистики» в решениях судов ничего не говорится.

Адвокат Forward Legal Илья Рыжаков занимает иную позицию: «Экономический эффект субсидии для бизнеса был в получении беспроцентного возвратного финансирования. Но в данном случае ВЭБ.РФ не покрывал расходы банка по уплате процентов и поручался лишь в части 75% основного долга заемщика, поэтому не вправе требовать неустойку по договору». Он добавляет, что ст. 365 ГК дает право поручителю требовать возмещения «процентов и иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника», но ВЭБ.РФ «никаких убытков не понес». По его мнению, если кто и вправе требовать с заемщика неустойку — это кредитор, то есть Сбербанк. В любом случае, подчеркивает Илья Рыжаков, ВС «нужно будет разобраться в ситуации и найти разумный баланс интересов».

Анна Занина