В Киеве музей, посвященный Великой Отечественной войне, переименуют в Национальный музей войны за независимость

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне переименуют в Национальный музей войны за независимость, об этом сообщил гендиректор мемориального комплекса Юрий Савчук.

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«Мы боремся за то, чтобы наш музей стал местом памяти в современной российско-украинской войне, музеем о героизме украинского народа, а также местом памяти чествования нашей победы — и не только Украины, а всего свободного демократического мира»,— сказал господин Савчук (цитата по УНН). По его словам, решение о переименовании музея было принято на заседании ученого совета музея.

Когда именно музей будет официально переименован, не сообщается. Юрий Савчук уточнил, что запрос в Министерство культуры Украины уже направлен и ожидает согласования.

Нынешний Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне был торжественно открыт Леонидом Брежневым 9 мая 1981 года и до июля 2015 года имел название «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». На территории мемориального комплекса, расположенного на склонах правого берега Днепра на окраине Печерска, находится монумент «Родина-мать».

Ранее господин Савчук сообщал, что монумент «Родина-мать» в Киеве планируется переименовать в «Украину-мать». Вчера, 30 июля, в Киеве начался демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать», взамен на памятник поместят тризуб (основной элемент государственного герба Украины в виде золотого трезубца).

Полина Мотызлевская