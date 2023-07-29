Монумент «Родина-мать» в Киеве предложили переименовать в «Украину-мать»

Монумент «Родина-мать» в Киеве хотят переименовать в «Украину-мать». Решение принято по итогам заседания ученого совета Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, теперь его должен утвердить Минкульт страны. Об этом сообщил директор музея Юрий Савчук.
Монумент «Родина-мать» в Киеве
Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ
«У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента "Батькивщина-мать" в монумент "Украина-мать»,— рассказал господин Савчук в интервью «Украинскому радио» (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua». Он ожидает, что утверждение переименования произойдет до 24 августа — Дня независимости Украины.
Сейчас на монументе, открытом в 1981 году, советский герб меняют на украинский. Подготовительные работы в киевском парке Славы начались 21 июля, сообщает «Страна.ua».