Монумент «Родина-мать» в Киеве предложили переименовать в «Украину-мать»

Монумент «Родина-мать» в Киеве хотят переименовать в «Украину-мать». Решение принято по итогам заседания ученого совета Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, теперь его должен утвердить Минкульт страны. Об этом сообщил директор музея Юрий Савчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Монумент «Родина-мать» в Киеве

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Монумент «Родина-мать» в Киеве

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента "Батькивщина-мать" в монумент "Украина-мать»,— рассказал господин Савчук в интервью «Украинскому радио» (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua». Он ожидает, что утверждение переименования произойдет до 24 августа — Дня независимости Украины.

Сейчас на монументе, открытом в 1981 году, советский герб меняют на украинский. Подготовительные работы в киевском парке Славы начались 21 июля, сообщает «Страна.ua».

Мария Федотова