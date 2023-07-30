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Коммерсантъ FM
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В Киеве начали демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать»

Сегодня, 30 июля, в Киеве начался демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать», вместо которого на памятник поместят тризуб (основной элемент государственного герба Украины в форме золотого трезубца). Подготовительные работы к этому начались 21 июля. 29 июля в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне предложили «Родину-мать» переименовать в «Украину-мать».

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Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

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Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

На монументе начались работу по демонтажу советского герба в рамках проекта «Тризуб Родины», сообщило в своем Telegram-канале Министерство культуры и информационной политики Украины. Новый символ — украинский тризуб — памятник официально получит ко Дню Независимости, 24 августа, сообщил Минкульт.

Монумент был открыт в 1981 году в киевском парке Славы.

Мария Федотова

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