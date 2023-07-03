Минобрнауки разработало порядок перехода участников спецоперации на бесплатное обучение в вузах

Минобрнауки разработало проект постановления, который позволит студентам, участвовавшим в специальной военной операции на Украине, перейти на бесплатную форму обучения. Документ утверждает порядок перераспределения бюджетных мест в университетах.

Для перехода на бюджет, следует из проекта постановления, студент должен подтвердить статус участника спецоперации. Специально созданная в вузе комиссия примет решение по перераспределению бюджетных мест. Состав комиссии и порядок ее деятельности определяется самим университетом.

«Здесь мы опираемся на решения президента России, среди которых льготы для всех участников СВО при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет»,— пояснил глава Минобрнауки Валерий Фальков, его слова приводит пресс-служба ведомства.

19 июня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что участники спецоперации, которые учатся на платной основе в вузах, смогут перейти на бесплатное обучение уже в 2023–2024 годах. 23 мая Минобрнауки рекомендовало российским вузам поддерживать студентов, участвовавших в спецоперации, или их детей. Так, ведомство призвало предоставлять им материальную помощь, снижать стоимость обучения, предоставлять рассрочку для оплаты обучения.

9 мая 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о льготах при поступлении в вузы для детей военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. Указ устанавливает выделение квоты в 10% от общего числа бюджетных мест «по каждой специальности или направлению подготовки».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян