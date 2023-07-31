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Коммерсантъ FM
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Мосгорсуд оставил под арестом режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которые являются фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма. Они будут находиться в СИЗО как минимум до 10 сентября.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобы защиты оставить без удовлетворения»,— отметил судья, оглашая решение (цитата по ТАСС).

О возбуждении уголовного дела в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук стало известно 4 мая. Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол» о российских женщинах, которых завербовали в сети радикальные исламисты для поездки в Сирию. По результатам экспертизы в постановке обнаружили героизацию ИГ («Исламское государство»; запрещенная в РФ террористическая организация) и идеологию радикального феминизма.

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович вину не признают. Защита в суде настаивала, что в материалах дела речь идет о размещенной в YouTube читке пьесы, а не о полноценной постановке. По статье об оправдании терроризма обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «СКР выходит на подмостки».

Александр Кислов

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