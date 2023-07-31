Что ждет россиян в августе 2023 года

Введение цифрового рубля, повышение утилизационного сбора на ввозимые автомобили, новые причины для ввода режима особых условий в исправительных учреждениях и другие нововведения.

С 1 августа начнет функционировать новая форма национальной валюты — цифровой рубль. Он выйдет в обращение в экспериментальном порядке. К тестированию данного вида валюты присоединилось 15 банков. Кроме того, электронные иностранные деньги, выпущенные национальным банком, также будут считаться валютой.

Как можно будет использовать цифровой рубль — в материале «Ъ».

С 1 августа повышается утилизационный сбор на ввозимые для перепродажи автомобили. Его размер увеличится в диапазоне от 1,7 раза до 4,8 раза, для электробусов — в 8,7 раза.

Как Совет федерации предлагал повысить утилизационный сбор — в материале «Ъ».

С 1 августа заявление на компенсацию дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию при травмах на производстве и профессиональных заболеваниях можно будет подать с помощью портала «Госуслуги».

Как в России изменился спрос на специалистов по охране труда — в материале «Ъ».

С 28 августа расширяется список причин для ввода режима особых условий в исправительных учреждениях. К ним добавятся захват заложников, наличие реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение и введение карантина.

Как Конституционный суд разрешил арестантам жаловаться на перевод в другой СИЗО — в материале «Ъ».

С 29 августа списания денег со счетов юрлиц и ИП будут подлежать обязательному контролю. Речь идет об операциях на сумму от 5 млн руб. Кредитные организации будут передавать в Росфинмониторинг сведения о подобных списаниях до 28 августа 2025 года.

Как Госдума обязала банки проверять переводы — в материале «Ъ».

31 августа заканчивается эксперимент по маркировке медицинских изделий, некоторых видов безалкогольных напитков и соков.

Об идее выдать бизнесу доступ к данным маркировки — в материале «Ъ».

31 августа заканчивается запрет на вывоз семян рапса из России.

Как правительство ограничивало экспорт продовольствия — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов