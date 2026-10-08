«Им удалось невозможное»

Жан-Марк Вашерон из Женевы увлекался философией и вел переписку с Вольтером и Руссо, но только в свободное время. А его было немного, потому что часы Жан-Марк любил еще больше. В 24 года он решил, что достаточно поработал на торговцев, которые за бесценок скупали механизмы, собранные женевскими часовщиками. Он открыл собственную мастерскую, чтобы делать хронометры под личной маркой. 17 сентября 1755 года Вашерон подписал контракт с первым учеником, и эта дата стала днем рождения бренда.