«Им удалось невозможное»
Павел Шинский — о том, с чего началась Vacheron Constantin
08.10.2026, 14:15
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Жан-Марк Вашерон из Женевы увлекался философией и вел переписку с Вольтером и Руссо, но только в свободное время. А его было немного, потому что часы Жан-Марк любил еще больше. В 24 года он решил, что достаточно поработал на торговцев, которые за бесценок скупали механизмы, собранные женевскими часовщиками. Он открыл собственную мастерскую, чтобы делать хронометры под личной маркой. 17 сентября 1755 года Вашерон подписал контракт с первым учеником, и эта дата стала днем рождения бренда.
Через 50 лет, в 1809 году, внук Жан-Марка Жак Барте Леми взял в партнеры предпринимателя Франсуа Константена. ... Им удалось невозможное: создать единый стандарт производства, где каждый собранный механизм оставался уникальным. Бренд сотрудничал с Фаберже и сделал первые авиационные часы для братьев Райт.
Девиз бренда родился у Константена: «Делай лучше, если это возможно». А это возможно всегда. Запишем, пригодится.