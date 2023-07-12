Цифровому рублю обозначили правила

Центробанк опубликовал правила использования цифрового рубля. Регулятор объяснил, кто и при каких обстоятельствах получит возможность использовать новый способ платежей. Как следует из проекта положения, всю ответственность Банк России берет на себя: он будет открывать и хранить цифровые кошельки, исполнять поручения клиентов и разрешать конфликтные ситуации в течение 10 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как все это будет работать? Подробности — в справке “Ъ FM”.

Платформа будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Операции на ней будут проводиться в онлайн-режиме. Цифровой рубль будет использоваться исключительно как средство платежа, никаких кредитов или депозитов с его использованием не предусмотрено — только переводы. Для сделок предполагается три типа счетов: один для физических лиц, другой — для юридических, третий для банков как операторов системы. Действует правило «один клиент — один счет». Но россиянине смогут получить доступ к цифровому кошельку из приложений разных банков. Иметь электронный доступ к банковскому обслуживанию — далеко не единственное требование для подключения к системе. Россиянам нужно будет подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации. Все пользователи «Госуслуг» уже там числятся, таковых около 100 млн человек. Но, помимо этого, потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП), ее периодически приходится обновлять. За разрешение конфликтных ситуаций отвечает Центробанк. Он должен вмешаться, если владелец цифровых рублей умер, и наследники хотят получить доступ к средствам, либо в случае банкротства клиента. Отдельный пул проблем — если доступ отнимут у банка, через который россиянин распоряжался цифровыми рублями. Это возможно, если кредитная организация не исполняла требования по защите информации или допустила другие нарушения, из-за которых ЦБ ввел там временную администрацию.

Операторы ЭЦП настаивают, что получить такой код можно в течение одного рабочего дня и действовать он будет как минимум на протяжении года. Однако дополнительные процедуры контроля все равно могут отпугнуть потенциальных клиентов, допускает партнер адвокатского бюро ЭБР Александр Журавлев:

«Такая процедура необходима для того, чтобы установить личность человека и избежать злоупотреблений со стороны мошенников.

Например, для того чтобы вам зайти в свой мобильный банк, необходимо ввести пароль, использовать свой смартфон. В данном случае механизм разработан с учетом того, чтобы получить большую защиту, потому что ЭЦП получается лично гражданином, соответственно, она дает возможность определить, что это именно он ее использует.

Вторая часть, которая связана с аутентификацией и идентификацией, скорее всего, будет использована при помощи доступных систем, таких как "Госуслуги". Вместе с тем ЦБ, предусматривая это в законе, говорит и о возможности использования биометрических данных для входа.

Что касается перспектив цифрового рубля, то, с одной стороны, такие меры защиты действительно могут повлиять на количество пользователей вначале. Но, с другой, на сегодняшний день очень значительное число наших граждан уже использует эти системы для работы, в том числе и для получения госуслуг».

Как отмечали в Центробанке, система начнет работать с августа этого года, но на небольшом числе клиентов в тестовом режиме. Доступ для всех россиян откроют позже: в лучшем случае в 2025-м, в худшем — в 2027-м.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин