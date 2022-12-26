Посмотрите, что вы наделали

Белый дом намерен внедрить риск-ориентированный подход в работу системы маркировки товаров, раскрыв предпринимателям доступ об их потенциальных нарушениях в профильной информсистеме — от недостатков процессов сертификации продукции до продаж просрочки. Сейчас эти данные доступны только ведомствам-контролерам. Предполагается, что инструмент снизит административную нагрузку на добросовестных предпринимателей, поскольку позволит им корректировать бизнес-процессы. На рынке инструмент считают полезным, при этом нерешенной проблемой называют наличие арбитража: несмотря на ужесточение требований и контроля за их исполнением, недобросовестному бизнесу пока удается работать в тени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Правительство раскроет бизнесу данные об отклонениях от правил маркировки и оборота его товаров, следует из письма заместителя главы Минпромторга Василия Шпака гендиректору Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Дмитрию Алхазову от 12 декабря (есть у “Ъ”). Зарегистрированные в системе предприниматели через автоматизированные программные интерфейсы (API) уже до конца года смогут получить данные о виде отклонения и результатах проверки. Речь идет о таких нарушениях, как повторные продажи товаров одним или разными участниками оборота, продажи просроченных товаров, а также о нарушениях в части сертификации или декларирования соответствия продукции (всего более 20 видов отклонений).

Напомним, что правительство развернуло цифровую систему маркировки товаров в рамках многолетней борьбы с контрафактом. Сейчас маркировка — нанесение средств идентификации — распространяется на молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, меховые изделия, обувь и др. и позволяет обрабатывать данные об обороте этих товаров на рынке, формируя цифровую модель отраслей. Наличие данных на разных этапах цепочки создания стоимости позволяет применять риск-ориентированный подход и фиксировать возможные нарушения на каждом этапе — для этого в систему маркировки интегрированы несколько подсистем, которые в автоматическом режиме анализируют все операции с товарами. Интеграция «Честного знака» и системы Россельхознадзора «Меркурий» позволила сократить число нарушителей среди производителей молочной продукции с 17% в июне до 13–15% в октябре.

Сейчас доступ к системе маркировки имеют 16 органов власти. При этом в системе зарегистрировано более 34 тыс. производителей маркируемых товаров — доступ к данным может помочь им сократить количество ошибок в процессе маркировки. «Это работает как предупреждающие знаки на дорогах о стоящих впереди камерах: бизнес знает, что совершил нарушение, исправляет его до прихода надзорных органов и больше не допускает»,— объясняет суть изменений директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

В июле ЦРПТ уже провел эксперимент, предоставив данные о возможных нарушениях 63 компаниям. В результате число отклонений от требований к обороту товаров у них снизилось на 50–99%. «Были оперативно обнаружены и исправлены фактические нарушения нормативных требований, выявлены недобросовестные контрагенты и несовершенство бизнес-процессов, а также решены технические проблемы на стороне бизнеса»,— сообщают в ЦРПТ. Сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли Анна Орлова обращает внимание, что цифровая маркировка для многих игроков рынка является новшеством. «Ритейл достаточно давно работает с маркированными товарами и заранее отрабатывает возможные накладки и ошибки, тем не менее с учетом человеческого фактора полностью исключить ошибки невозможно. Информация об отклонениях, которая собирается в ГИС МТ, помогает оперативно отслеживать такие случаи и предотвращать нарушения»,— считает она.

Впрочем, на рынке обращают внимание и на хронические проблемы системы маркировки. «Периодически сам портал не работает, и из-за этого участники маркировки нарушают сроки передачи или вывода данных. Некоторые производители делают бесполезную работу, сами себе маркируют и выводят, а конечный клиент не в курсе. Не автоматизированы процессы. Например, маркировка наборов или перемаркировка — это сложный ручной труд, который дает колоссальную нагрузку на внутреннюю систему работы»,— перечисляет член комитета по автоматизации решений для прослеживаемости движения товаров и денежных средств «Деловой России» Александра Голубева. Руководитель компании «Программы для бизнеса» Илья Росинский считает, что проблема не столько в самом портале «Честный знак», сколько в длинной цепочке электронного документооборота. Впрочем, одной из наиболее острых проблем остается арбитраж на рынке. «Часть конкурентов как работали всерую, так и работают, разницы никакой»,— подчеркивает Александра Голубева.

Диана Галиева