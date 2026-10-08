Под новые санкции Британии подпали «Зарубежнефть» и банк «Столичный кредит»
08.10.2026, 14:28
Великобритания внесла в список антироссийских санкций «Зарубежнефть», банк «Столичный кредит» и АО «ИНК-Капитал» (холдинговая структура Иркутской нефтяной компании). В общей сложности в перечень включили 26 физических и юридических лиц и 12 судов, которые британские власти относят к российскому «теневому флоту».
Согласно уведомлению на сайте британского МИДа, под санкции подпали в том числе компании «Прайм Топ», «Планета», а также бизнесмены и фирмы из Канады, Китая, Киргизии и Нидерландов. Всем внесенным в список грозит заморозка активов. Ограничения действуют с 8 октября.
Великобритания расширяет санкционный список по России второй раз за месяц. 1 октября британские власти ввели санкции против 23 физических и юридических лиц, которых сочли связанными с Москвой. Ограничения затронули в том числе президента Южной Осетии Марата Камболова и советника президента России Алана Гаглоева, а также российские суда и газовозы.