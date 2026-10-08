«Зрителям не нужна будет подписка»

Не будем забывать, что и «Оскар» скоро покинет телеэкраны — в 2029 году права на трансляцию церемонии перейдут от ABC к платформе YouTube, как минимум до 2033-го. Престижная американская премия Гильдии киноактеров (где обычно становятся понятны основные призеры последующего «Оскара») перекочевала в 2024-м на Netflix, а музыкальная премия «Грэмми» с 2027 года по воле Disney выйдет на принадлежащем ей ABC и на стримингах.