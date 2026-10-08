«Зрителям не нужна будет подписка»
Яна Лубнина — о новом формате вручения премий
08.10.2026, 14:25
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Тренд на миграцию крупных трансляций на онлайн-платформы обретает даже несколько ироничные черты. Телеакадемия США объявила, что с 2027 года церемонию «Эмми» эксклюзивно покажет Prime Video (стриминг маркетплейса Amazon). Контракт рассчитан на шесть лет, зрителям не нужна будет подписка — шоу можно будет наблюдать бесплатно онлайн.
Десятки лет премию по очереди показывали ABC, CBS, Fox и NBC. Variety, ссылаясь на источники, называет ориентировочную сумму контракта Amazon — $15 млн в год. В 2026 году церемонию смотрели около 7 млн человек, показатель за год сократился на 10%.
Не будем забывать, что и «Оскар» скоро покинет телеэкраны — в 2029 году права на трансляцию церемонии перейдут от ABC к платформе YouTube, как минимум до 2033-го. Престижная американская премия Гильдии киноактеров (где обычно становятся понятны основные призеры последующего «Оскара») перекочевала в 2024-м на Netflix, а музыкальная премия «Грэмми» с 2027 года по воле Disney выйдет на принадлежащем ей ABC и на стримингах.
Хоть стоимость сделок не всегда раскрывают, очевидно, что в спорте суммы больше. Amazon с 2022 года эксклюзивно показывает четверговые матчи NFL (Национальной футбольной лиги), по оценке местных СМИ — за $1 млрд в год. YouTube купил пакет Sunday Ticket (возможность транслировать воскресные игры), по данным Axios, примерно за $2 млрд в год. Рождественские матчи — теперь на Netflix. В декабре 2025-го один из них собрал у экранов рекордные 27,5 млн зрителей (Nielsen).
В России тренд поддерживается в основном спортивными событиями. Этой зимой Олимпиаду эксклюзивно показал Okko — Игры впервые вышли не на федеральном канале. Там же онлайн транслируются Лига чемпионов и Бундеслига. Последний чемпионат мира по футболу транслировал «Кинопоиск», сервис эксклюзивно среди онлайн-платформ показал 35 матчей из 104, включая один из полуфиналов. Остальные матчи пока остались во власти классических телеканалов.
Крупные платформы постепенно забирают у телевидения зрителей и рекламу. Доходы перераспределяются — онлайн-видео уже приносят владельцам больше, чем платные каналы.