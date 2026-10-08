Бывшего замглавы новгородского УФНС обвинили во взятках
08.10.2026, 14:31
Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю главы управления ФНС Новгородской области. Ему вменяют получение взяток на 2,3 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Личность обвиняемого не разглашается.
По версии силовиков, бывший замглавы УФНС получал деньги от представителя коммерческой организации в 2025-2026 годах. За это сотрудник службы уменьшал сумму недоимки компании по НДС и игнорировал другие нарушения.
Сотрудника ФНС задержали с поличным при получении 1 млн руб. Суд отправил его под стражу по ходатайству СКР. О том, признал ли обвиняемый вину, не сообщается.