Неохота к перемене мест

Конституционный суд (КС) обязал суды общей юрисдикции рассматривать жалобы обвиняемых и подозреваемых на решения следователей о переводе их в другой следственный изолятор. Вывод за рамки судебного контроля оснований для перемещения из одного места содержания под стражей в другое ограничивал бы право на судебную защиту и умалял достоинство личности заключенного, говорится в постановлении КС, которое опубликовано 24 января. Эксперты говорят, что частое этапирование обвиняемых используется как инструмент давления и до сих пор такие действия было невозможно обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ

Поводом для проверки статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которая регламентирует порядок рассмотрения жалоб на решения и действия следователей, стала жалоба жителя Черкесска Владимира Саркисяна, которому в ходе следствия пришлось несколько раз переехать из одного региона в другой. Все это время его защита оспаривала решение следователя о переводе подследственного. По мнению заявителя, причины переездов были надуманными, а в действительности на него таким образом оказывалось давление, чтобы получить признательные показания. К тому же удаленность содержания Владимира Саркисяна от места производства предварительного следствия сильно осложняла его общение с адвокатом и искусственно ограничивала возможность получения квалифицированной юридической помощи.

Однако Ессентукский горсуд отказался рассматривать жалобу, посчитав, что такие решения следователя не подлежат обжалованию. Апелляционная и кассационная инстанции эту позицию поддержали, как и заместитель председателя Верховного суда. Такой отказ, по мнению господина Саркисяна, нарушил его конституционное право на защиту, и Конституционный суд с ним согласился. Ст. 125 УПК гарантирует возможность обжалования не только постановлений о прекращении или отказе в возбуждении уголовного дела, но и других действий следователя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, напомнил КС.

При этом, подчеркивается в решении, суд не должен ограничиваться формальной проверкой и отказываться от оценки обоснованности спорных решений. И хотя действующее законодательство никак не регламентирует основания для перевода обвиняемого в другой следственный изолятор, само по себе это не исключает проверки судом такого решения, настаивает КС. В качестве общего правила предполагается, что обвиняемый содержится под стражей по месту нахождения органа предварительного расследования и суда, а перевод заключенного в иное место должен быть исключением из правила — например, в силу необходимости выполнения следственных действий. С учетом такого толкования оспоренная статья не противоречит Конституции, решил КС. Но федеральный законодатель может конкретизировать основания, цели и условия перевода, а заявитель вправе рассчитывать на компенсацию, размер которой должен определить суд города Ессентуки.

Важно, что КС признал существование проблемы и ее важность, говорит пятигорский адвокат Владимира Саркисяна Константин Качалов. Он отмечает, что особенно остро эта проблема стоит в регионах Северного Кавказа, где подобные переводы часто используют для давления на подследственных. КС подтвердил, что произвольный перевод обвиняемого из СИЗО одного региона в другой может привести к нарушению его прав, и послал сигнал законодателю, предложив тому формализовать условия перевода, отмечает адвокат. Теперь, по его мнению, слово за законодателем: от того, как он это сделает, зависит, будет ли исключена возможность нарушения прав обвиняемых и подозреваемых при подобных действиях следователей. Но также важна и судебная практика, добавляет господин Качалов: либо суды будут разбираться объективно, либо встанут на сторону следователя и не станут учитывать доводы обвиняемых.

Это, безусловно, важное решение, согласен руководитель московского филиала «Команды против пыток» (создана вместо ликвидированного Комитета против пыток, внесенного в реестр иностранных агентов) Георгий Иванов. Он тоже считает, что перевод из одного учреждения в другое нередко используется для давления на обвиняемых: переезд осложняет возможность получить помощь выбранного им адвоката, да и само по себе этапирование — это длительный и далеко не самый приятный опыт. Подобные решения следователя до сих пор практически невозможно было обжаловать в суде, так как практиковались массовые отказы в принятии таких жалоб, отмечает эксперт. С учетом новых позиций КС суды будут обязаны проверять мотивировки таких переводов, то есть исследовать обоснованность выводов следователя. Правда, добавляет господин Иванов, с учетом общей предрасположенности судов доверять прежде всего следствию прорыва в этой области ожидать вряд ли стоит.

Анастасия Корня