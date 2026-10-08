Глава Мосбиржи рассказал о притоке денег на российский фондовый рынок в 2026 году

По словам господина Жидкова, инвесторы верят, что российский фондовый рынок будет расти, поскольку у этого есть объективные признаки, в частности, сигналы снижения геополитических рисков. С начала года, уточнил он, инвесторы привели на рынок акций более 190 млрд руб.