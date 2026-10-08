Глава Мосбиржи рассказал о притоке денег на российский фондовый рынок в 2026 году
Жидков: инвесторы завели на рынок ценных бумаг больше денег, чем на депозиты
08.10.2026, 14:33
Российские инвесторы впервые в этом году завели на рынок ценных бумаг больше денег, чем на банковские депозиты — 1,8 трлн руб. против 0,5 трлн руб. Об этом сообщил председатель правления Московской биржи Виктор Жидков на инвестфоруме Сбербанка «Настоящее будущее».
По словам господина Жидкова, инвесторы верят, что российский фондовый рынок будет расти, поскольку у этого есть объективные признаки, в частности, сигналы снижения геополитических рисков. С начала года, уточнил он, инвесторы привели на рынок акций более 190 млрд руб.
Настроение на рынке, пояснил Виктор Жидков, зачастую создают люди, «тревожные и больше всего кричащие о проблемах». Цифры же говорят об обратном, убежден глава Мосбиржи.