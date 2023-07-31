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Глава Нацгвардии Украины: переданные из Турции командиры «Азова» скоро вернутся в зону боевых действий

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что вернувшиеся из Турции командиры батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) готовятся к выполнению боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Александр Пивненко

Александр Пивненко

Фото: Roman Baluk, Reuters

Александр Пивненко

Фото: Roman Baluk, Reuters

Журналист издания «Украинская правда» спросил Александра Пивненко, существует ли запрет на возвращение командиров «Азова», прежде находившихся в российском плену, в зону боевых действий. «Для меня какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те нет, не существует. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные»,— сказал он.

На вопрос о том, в течение какого времени они могут быть отправлены в зону боевых действий, он ответил: «В зависимости от обстановки, которая складывается на фронте. Возможно, в течение месяца».

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении из Турции пятерых командиров «Азова». Они были отправлены в Турцию в сентябре 2022 года в рамках обмена военнопленными с Россией. Тогда Россия вернула 55 военных, также ей был передан экс-депутат Верховной рады Виктор Медведчук. Украина сообщила о возвращении 215 человек, включая командиров батальона «Азов».

Как говорил Владимир Зеленский, пятеро из них до конца боевых действий, согласно условиям обмена, должны оставаться в Турции. Причины, по которым командиры вернулись на Украину раньше срока, неизвестны. При этом в Кремле обвинили турецкую и украинскую стороны в нарушении договоренности, поскольку Россию о возвращении командиров никто не уведомил.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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