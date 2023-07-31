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Коммерсантъ FM
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Кремль будет наблюдать за планируемой в Саудовской Аравии встречей по Украине

Россия хочет выяснить цели планируемой в Саудовской Аравии встречи по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, любые попытки «как-то способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки».

«Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Встреча пройдет с 5 по 6 августа в городе Джидда. На нее приглашены высокопоставленные чиновники из 30 стран, но со стороны России никого не позвали. По данным западных СМИ, встреча будет организована по инициативе Киева и при поддержке Запада, а участвовать в ней приглашены в том числе Бразилия, Индия, Египет, Индонезия и ЮАР.

Подробности — в материале «Ъ» «Запад подтягивает к себе глобальный Юг».

Лаура Кеффер

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