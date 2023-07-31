«Судя по итоговой декларации, получилось не очень»

Африканские страны не просят подачек, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, от них не поступило ни одной прямой просьбы, идет поиск новых интересных проектов. Об этом президент рассказал по итогам саммита Россия—Африка, который прошел в Санкт-Петербурге. Путин также подчеркнул, что РФ будет продвигать отечественный бизнес на Африканском континенте. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, что именно Москва может предложить новым и старым партнерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Приписываемое основателю Google Сергею Брину выражение «Россия — Нигерия в снегу» или высказывание немецкого канцлера Гельмута Шмидта про Советский Союз «Верхняя Вольта с ракетами» — все это в свое время звучало как оскорбление. Сравнение с Африкой считается обидной параллелью. Но на прошлой неделе в Санкт-Петербурге все было иначе. Ведь, по словам президента Путина, жителей нашей страны и стран Африки объединяет общая приверженность традиционным ценностям.

Форум Россия—Африка в Северной столице должен был продемонстрировать, что международная изоляция и санкции не работают, а Россия продолжает наращивать свое сотрудничество с государствами глобального Юга.

Судя по составу участников и итоговой декларации, получилось не очень. По сравнению с первым саммитом в 2019-м президентов в Санкт-Петербург приехало почти в два раза меньше, количество подписанных соглашений тоже уменьшилось и в целом про экономику говорили мало. Оно и понятно. Несмотря на планы четырехлетней давности, объемы торговли с Африкой сократились, и доля России в прямых иностранных инвестициях в континент составляет лишь около 1%. Куда больше приходится на Турцию, Индию, не говоря уж про Китай и страны Запада.

К тому же есть проблема зерновой сделки. Обещания президента о гуманитарных поставках хоть и сопровождались аплодисментами, но многие африканские лидеры не согласны с решением Москвы. Президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече с Путиным прямо заявил, что африканские страны благодарны РФ за безвозмездную помощь, но приехали они не за «дарами». И попросил возобновить сделку.

Но даже если в этом вопросе Кремль пойдет навстречу, то кардинальных перемен в торговле с Африкой не предвидится. Там ждут не только пшеницу, но в первую очередь технологии и инвестиции в инфраструктуру. А по этим позициям Россия — не самый конкурентный игрок.



Поэтому в основном говорили про борьбу с колониальным наследием и гонку вооружений в космосе, сотрудничество в области информационной безопасности и противостояние международному терроризму. Кстати, судя по фотографиям, распространенным в интернете в дни форума, обсуждение последних двух тем шло не только на пленарных сессиях, но и в частных беседах с Евгением Пригожиным. Опальный глава ЧВК даже опубликовал заявление, в котором сказано, что «форум прошел не только эффективно, но и крайне своевременно» и добавил, что уже в ближайшее время мы увидим его результаты.

Вполне возможно, что во время саммита действительно проходили какие-то переговоры, о которых широкой публике пока сообщать преждевременно. Если это так, то бенефиты от договоренностей мы, скорее всего, сможем увидеть на голосованиях в ООН. Если какая-то африканская делегация вдруг начнет поддерживать позицию Кремля, то, значит, о чем-то в кулуарах договорились.

И вряд ли кто удивится, если речь шла об усилении важной статьи экспорта — услуг частных военных компаний. В этом сегменте народного хозяйства мы в последнее время, как говорится, впереди планеты всей. Вот не поехал в Россию президент Нигера, и его свергли прямо во время форума. Теперь нигерцы ходят с бело-сине-красными флагами и, скандируя «ЧВК Вагнер», приветствуют хунту. А мы к этому никакого отношения не имеем.

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